Agricultores familiares aumentam renda em 30% com programa federal 

Além do tempero especial de amor de vó, eles adoram o prato, acompanhado pela farinha de mandioca que ela produz e o cheiro verde que saiu da mesma plantação. Nada de refrigerante. As frutas da horta viram suco para as crianças.A roça da "vó Célia" fica no Assentamento Santana Nossa Esperança, na zona rural de Teresina (PI).
Além de abastecer o paladar das crianças e dos dois filhos, Célia e o marido, Francisco, plantam, como agricultores familiares, para vender ao Programa de Aquisição de Alimentos (conhecido como PAA) do governo federal. Isso melhorou muito a nossa vida, afirmou em entrevista por telefone àAgência Brasil
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