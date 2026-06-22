Agricultores familiares aumentam renda em 30% com programa federal 

Uma das alegrias da agricultora piauiense Celia Maria da Silva Soares, de 66 anos, é quando os quatro netos invadem a cozinha de sua casa e sentam-se à mesa para comer um "pratão" de feijão verde.

Além do tempero especial de amor de vó, eles adoram o prato, acompanhado pela farinha de mandioca que ela produz e o cheiro verde que saiu da mesma plantação. Nada de refrigerante. As frutas da horta viram suco para as crianças.

Além de abastecer o paladar das crianças e dos dois filhos, Célia e o marido, Francisco, plantam, como agricultores familiares, para vender ao Programa de Aquisição de Alimentos (conhecido como PAA) do governo federal. Isso melhorou muito a nossa vida, afirmou em entrevista por telefone à

.



>> Siga o canal da

no WhatsApp

Produção comprada é doada