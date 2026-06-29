Governo abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar diesel

A medida provisória publicada nesta segunda-feira (29) destina-se ao Ministério de Minas e Energia, com execução pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A norma está vinculada à iniciativa prevista na Medida Provisória nº 1.349, de 2026, que trata do mesmo tipo de apoio ao combustível.

Segundo a medida provisória, a integralidade dos recursos classificados como despesas primárias do orçamento fiscal será direcionada para essa finalidade.