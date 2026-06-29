FGV: gasolina, etanol e café recuam e ajudam IGP-M cair 0,5% em junho

A deflação (inflação negativa) no mês é a primeira desde fevereiro deste ano. Em junho de 2025, o índice havia marcado -1,67%. Em 12 meses, o IGP-M acumula 3,16%.

No primeiro semestre, o indicador marca 3,27%. Veja o comportamento do IGP-M no ano:

Junho: -0,50%

Maio: 0,84%

Abril: 2,73%, impactado pela guerra no Oriente Médio

Março: 0,52%

Fevereiro: -0,73%

Janeiro: 0,41%

O IGP-M de junho veio abaixo da estimativa do mercado. O relatório Focus desta segunda-feira, sondagem do Banco Central (BC) com agentes do mercado financeiro, projeta que o índice de junho ficaria em 0,03%. Para o fim do ano, a expectativa expectativaa é acumulado de 6,15% em 12 meses.

Patamares pré-guerra

Ele acrescenta que, no cenário agrícola, as principais safras ainda apresentam resultados positivos para o ano. Com mais oferta de produtos, o reflexo é a queda dos preços de cana-de-açúcar e café (em grãos), por exemplo.

Parte dessa redução nos preços ao produtor tem sido repassada aos preços ao consumidor, com destaque para as quedas em gasolina, etanol e café em pó, descreve Dias.

Componentes

Em junho, o IPA apresentou deflação de 0,97%.

Em junho, o IPC subiu 0,47%, porém com menor intensidade em relação ao mês anterior, quando teve alta de 0,61%.

O terceiro componente medido pela FGV é o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que variou positivamente 0,85% no mês.

Produtos que mais puxaram a deflação:

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA)

Minério de ferro: -2,61%

Café (em grão): -9,69%

Óleo diesel: -6,18%

Farelo de soja: -2,98%

Cana-de-açúcar: -1,88%

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

Gasolina: -1,29%

Etanol: -5,61%

Café em pó: -2,57%

Maçã: -3,75%

Leite tipo longa vida: -0,80%

Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)

Carreto para retirada de entulho: -0,17%

Indexador

A FGV faz a coleta de preços em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O período de levantamento do IGP-M foi de 21 de maio a 20 de junho.