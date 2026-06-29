Trump ameaça impor tarifa de 100% sobre importações de países que taxarem empresas de tecnologia dos EUA

Presidente americano mira impostos digitais adotados por países europeus e eleva tensão comercial com a União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (26) que pretende impor uma tarifa de 100% sobre todos os produtos importados de países que criarem ou mantiverem impostos sobre serviços digitais prestados por empresas americanas.

A ameaça foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais e tem como principal alvo países europeus que estudam ampliar a tributação sobre gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, como Google, Meta, Amazon e outras plataformas digitais.

"Qualquer país que imponha esse tipo de imposto enfrentará imediatamente uma tarifa de 100% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos", escreveu Trump.

Segundo o presidente, a medida prevalecerá sobre quaisquer acordos comerciais firmados anteriormente entre os Estados Unidos e esses países.

União Europeia reage

A declaração provocou reação imediata da União Europeia, que classificou uma eventual retaliação americana como injustificada.

O porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, afirmou que os impostos digitais aplicados pelo bloco não discriminam empresas americanas, mas atingem igualmente grandes companhias, independentemente do país de origem.

Segundo ele, caso Washington avance com a proposta, a União Europeia responderá "de forma rápida e decisiva" para proteger seus interesses e sua autonomia regulatória.

A medida pode aumentar a tensão comercial entre os dois lados do Atlântico e abrir espaço para uma nova disputa tarifária, com potencial impacto sobre preços e crescimento econômico.

Imposto digital é antigo ponto de atrito

Nos últimos anos, diversos países passaram a discutir ou implementar impostos sobre receitas obtidas por grandes plataformas digitais em seus territórios.

Os governos argumentam que empresas de tecnologia frequentemente geram receitas significativas em seus mercados, mas pagam poucos tributos locais devido às regras internacionais de tributação.

Trump, no entanto, considera essas medidas uma forma de discriminação contra empresas americanas e já havia ameaçado retaliar países que adotassem esse tipo de imposto durante seu mandato anterior.

Acordo comercial em risco

A nova ameaça surge poucos dias antes do prazo de 4 de julho, data prevista para a entrada em vigor de um acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia que limita a 15% as tarifas sobre a maior parte das exportações europeias para o mercado americano.

Embora o acordo tenha resolvido parte das disputas comerciais entre os dois lados, a questão da tributação sobre serviços digitais ficou de fora das negociações e continua sendo um dos principais pontos de divergência.

Ainda não está claro como a administração Trump pretende implementar a nova tarifa nem se ela será aplicada de forma ampla ou direcionada inicialmente a determinados países.

Reino Unido já adota imposto

Fora da União Europeia, o Reino Unido cobra desde 2020 um imposto de 2% sobre receitas obtidas por grandes empresas de busca na internet, redes sociais e marketplaces que geram valor a partir de usuários britânicos.

Segundo o governo britânico, a medida busca corrigir distorções do sistema tributário internacional e garantir que grandes multinacionais contribuam de forma mais justa para o financiamento dos serviços públicos.

Caso a ameaça de Trump seja concretizada, especialistas avaliam que a disputa poderá desencadear uma nova guerra comercial entre os Estados Unidos e importantes parceiros econômicos, com reflexos para empresas e consumidores em ambos os lados do Atlântico.

Fonte: ABC