Trump pressiona postos a reduzirem preço da gasolina e ameaça medidas contra setor

Presidente dos EUA afirma que combustíveis deveriam custar cerca de US$ 2,50 por galão e diz que empresas enfrentarão "grandes problemas" se não repassarem queda do petróleo aos consumidores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o setor de combustíveis e cobrou que os postos reduzam imediatamente o preço da gasolina no país. Em publicação feita nesta segunda-feira (29) na rede social Truth Social, o republicano afirmou que os valores cobrados nas bombas continuam elevados, apesar da recente queda no preço do petróleo no mercado internacional.

Segundo Trump, o barril de petróleo está cotado em aproximadamente US$ 68, e essa redução deveria ser refletida diretamente no bolso dos consumidores.

"Os varejistas de gasolina devem reduzir seus preços imediatamente. Eles estão muito altos, considerando que o petróleo está agora a US$ 68 o barril e em queda", escreveu o presidente.

Na mesma publicação, Trump fez um alerta às empresas do setor e sugeriu que o preço da gasolina fique próximo de US$ 2,50 por galão.

"Se os varejistas não fizerem isso, grandes problemas virão. Comecem a mirar em torno de US$ 2,50 por galão", afirmou.

A declaração ocorre poucos dias após o presidente informar que orientou o Departamento de Justiça a investigar empresas do setor de combustíveis. Segundo Trump, distribuidoras e postos não estariam reduzindo os preços na mesma velocidade da queda do petróleo bruto, o que, na avaliação do governo, pode indicar práticas abusivas na formação dos preços.

Governo aposta em queda nos preços

Também nesta segunda-feira, o secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, afirmou que o preço médio da gasolina pode voltar rapidamente para cerca de US$ 3 por galão, após ter ultrapassado os US$ 4 em algumas regiões nas últimas semanas.

De acordo com Burgum, a tendência de queda é impulsionada pela redução das cotações internacionais do petróleo e pelo alívio nas restrições ao petróleo venezuelano.

"O presidente Donald Trump provou que pode fazer isso rapidamente. Há mais oferta no mercado e a flexibilização das sanções sobre a Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, está ajudando a reduzir os preços para os americanos", disse em entrevista à emissora Fox News.

O secretário também comparou os preços dos combustíveis entre estados governados por republicanos e democratas. Segundo ele, a gasolina custa, em média, US$ 0,53 a menos por galão nos estados administrados pelo Partido Republicano.

Preço da gasolina tem peso econômico e político

O valor dos combustíveis ganhou ainda mais relevância nos Estados Unidos após a alta das cotações do petróleo provocada pelo aumento das tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã nos últimos meses.

Além do impacto direto no orçamento das famílias, a redução do preço da gasolina é considerada uma prioridade para a Casa Branca, que busca conter a insatisfação dos consumidores e fortalecer a economia.

A pauta também tem importância política para o governo Trump e para o Partido Republicano, que tentam manter a maioria no Congresso nas eleições legislativas de meio de mandato, previstas para novembro.

Fonte: Metrópoles