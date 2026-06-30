Bauducco inaugura fábrica de US$ 200 milhões na Flórida e amplia produção nos Estados Unidos

Nova unidade em Zephyrhills deve gerar até 600 empregos e será usada como centro de distribuição para mercados da Europa, Ásia e Américas

A Bauducco inaugurou oficialmente sua nova fábrica no Condado de Pasco, na região metropolitana de Tampa Bay, na Flórida. Com investimento de US$ 200 milhões, a unidade representa um passo estratégico na expansão internacional da empresa e reforça sua presença no mercado norte-americano.

Instalada em um terreno de 72 acres, no Zephyrhills Airport Industrial Park, a fábrica inicia suas operações com 160 mil pés quadrados de área construída. O projeto, no entanto, foi planejado para futuras ampliações que poderão elevar a estrutura para até 1,2 milhão de pés quadrados.

Segundo a empresa, a escolha da Flórida foi resultado de um processo de análise que avaliou mais de 160 locais em sete estados americanos. Entre os fatores decisivos estiveram a infraestrutura logística, o ambiente favorável para negócios e a proximidade com importantes corredores de transporte terrestre e portos marítimos.

De acordo com Stefano Mozzi, CEO da Bauducco USA, a nova unidade terá papel estratégico não apenas para abastecer o mercado americano, mas também para fortalecer a presença global da companhia.

"Esta fábrica nos dá agilidade para atender não apenas à forte demanda dos Estados Unidos, mas também para servir como plataforma de exportação para a Europa, Ásia e demais países das Américas", afirmou o executivo.

Produção será ampliada em etapas

A operação da fábrica foi planejada em três fases. Nesta primeira etapa, iniciada em 26 de junho, a produção é voltada para a fabricação dos wafers da marca.

A segunda fase, prevista para o último trimestre deste ano, incluirá a produção local de Mini Panettones e Chocottones. Até agora, esses produtos eram fabricados exclusivamente no Brasil e exportados para os Estados Unidos.

Segundo a empresa, a fabricação em solo americano permitirá reduzir a dependência das importações, minimizar os efeitos da sazonalidade e incentivar o consumo desses produtos durante todo o ano, e não apenas no período natalino.

Até 2030, a terceira fase prevê a ampliação da linha de produção para incluir biscoitos e torradas, além da expansão da estrutura logística própria da empresa nos Estados Unidos. A estratégia também busca reduzir os impactos das oscilações cambiais sobre a operação.

Investimento deve impulsionar economia local

Durante a cerimônia de inauguração, a prefeita de Zephyrhills, Melonie Bahr Monson, destacou o impacto econômico do investimento para a região.

A expectativa é que a fábrica gere até 600 empregos diretos, impulsionando setores como logística, engenharia de alimentos e serviços, além de fortalecer o desenvolvimento econômico do Condado de Pasco.

Com a nova unidade, a Bauducco amplia sua capacidade produtiva no mercado internacional e consolida a Flórida como um dos principais centros de operação da empresa fora do Brasil.

Fonte: EXAME