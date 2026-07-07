Walmart reduz preços de milhares de produtos nos EUA, incluindo carne, refrigerantes e itens para o lar

Maior varejista do país anuncia descontos em alimentos e produtos de verão; Trump tenta associar iniciativa às ações de seu governo

O Walmart anunciou uma redução nos preços de milhares de produtos vendidos nos Estados Unidos, incluindo carne bovina, refrigerantes da Coca-Cola e Pepsi, sorvetes, produtos de limpeza e diversos itens para o lar. Segundo a empresa, a iniciativa busca tornar mais acessíveis os produtos mais procurados durante o verão no país.

Os descontos estão disponíveis nas lojas Walmart e Sam's Club, além dos sites Walmart.com, SamsClub.com e dos aplicativos das duas redes. A campanha contempla alimentos, produtos domésticos e itens sazonais, como churrasqueiras, protetores solares e cortadores de grama.

Embora o anúncio tenha sido feito pela varejista sem qualquer menção ao governo americano, o presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais que a redução dos preços ocorreu a pedido de sua administração, em comemoração ao aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos.

"Fui informado de que um dos maiores, melhores e mais inteligentes varejistas da América, o Walmart, reduzirá significativamente seus preços a pedido do meu governo para celebrar os 250 anos do nosso grande país", escreveu Trump.

O Walmart, no entanto, optou por não comentar a publicação do presidente. A empresa apenas informou que os descontos começaram a valer na semana anterior e fazem parte de sua estratégia contínua de oferecer preços mais baixos aos consumidores.

Medida ocorre em meio à preocupação com o custo de vida

Analistas avaliam que a iniciativa beneficia tanto a empresa quanto o governo. O Walmart reforça sua imagem como referência em preços baixos, enquanto Trump enfrenta críticas por ainda não conseguir reduzir significativamente o custo de vida, apesar das promessas feitas durante a campanha.

Em maio, o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos atingiu o maior nível em mais de três anos, impulsionado principalmente pelo aumento dos preços da energia após a guerra envolvendo o Irã.

Uma pesquisa divulgada pelo jornal *The Guardian* em parceria com o instituto Harris Poll mostra que cerca de metade dos americanos enfrenta dificuldades para pagar despesas básicas, como alimentos e combustíveis. Além disso, **95% dos entrevistados afirmam que o país vive uma crise de acessibilidade financeira**.

Empresa havia elevado preços neste ano

A redução acontece poucos meses após o Walmart anunciar reajustes em diversos produtos de mercadorias gerais, como eletrodomésticos e eletrônicos. Na época, a empresa atribuiu o aumento às tarifas de importação impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos estrangeiros.

Parte dessas tarifas, conhecidas como "Liberation Day tariffs", foi posteriormente derrubada pela Suprema Corte americana.

Produtos com maiores descontos

Entre os principais itens com redução de preço anunciados pelo Walmart estão:

-Carne moída bovina (450 g): de US$ 6,74 para US$ 5,94 (-12%);

-Milho verde fresco: de US$ 0,68 para US$ 0,25 a unidade (-63%);

-Cerejas frescas (pacote de 2,25 libras): de US$ 11,18 para US$ 5,63 (-50%);

-Sorvete Great Value (1,4 litro): de US$ 2,97 para US$ 2,50 (-16%);

-Batata chips Lay's Classic (227 g): de US$ 2,97 para US$ 2,50 (-16%);

-Pacote Frito-Lay Family Fun (18 unidades): de US$ 9,97 para US$ 8,97 (-10%);

-Pratos descartáveis Great Value (200 unidades): de US$ 9,97 para US$ 8,97 (-10%);

-Refrigerantes Coca-Cola, Diet Coke e Coca-Cola Zero (24 latas): de US$ 14,97 para US$ 9,97(-33%);

-Refrigerantes Pepsi, Diet Pepsi, Dr Pepper e Diet Mountain Dew (24 latas): de US$ 13,97 para US$ 9,97 -29%).

Fonte: CBS