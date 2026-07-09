Inscrições para seleção do IBGE terminam nesta quinta-feira às 14h

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que vai contratar profissionais temporários para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, terminam às 14h desta quinta-feira (9), no horário de Brasília.

Inscrições

Taxa de inscrição

Esta quinta-feira é ainda a data limite para que os candidatos não isentos paguem a taxa de inscrição no valor de R$ 53.

O edital de seleção especifica que podem pedir a isenção da taxa de inscrição os doadores de medula óssea, com atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde que comprove a doação e os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda, não sendo necessário envio de documentação

Vagas

1. agente censitário administrativo (1.115 vagas);

2. agente censitário de informática (1.094 vagas);

3. agente operacional regional (953 vagas)

4. agente censitário regional (953 vagas); e

5. agente censitário supervisor (4.143 vagas).

Todos os cargos exigem ensino médio completo.

Reserva de vagas

A opção por concorrer a vagas reservadas deve ser informada no ato de inscrição.

Para pessoas indígenas (PI) e quilombolas (PQ), será feita a verificação documental. O procedimento de caracterização da deficiência (PCD) será adotado para candidatos com deficiência.

Etapas

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para 28 de setembro.

A publicação do resultado final da prova objetiva será em 3 de novembro.

A divulgação do resultado definitivo da seleção será divulgada em 18 de dezembro.

Contratos temporários

As oportunidades estão distribuídas em todo o país.

Provas

De acordo com o edital, a prova objetiva terá duração de quatro horas.

Para ser aprovado, o candidato precisa ter acertado, no mínimo, 18 pontos no total da prova objetiva; e ter acertado, no mínimo, um ponto em cada disciplina.

A nota final dos candidatos aprovados neste processo seletivo simplificado será a nota obtida e essa definirá a classificação em ordem decrescente.

Remuneração dos convocados

Os contratados também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, conforme a legislação vigente.