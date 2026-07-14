Lote especial de restituição do IRPF começa a ser pago nesta quarta

A Receita Federal começará a pagar o lote especial de restituição automática do imposto de renda para pessoa física (IRPF), a partir desta quarta-feira (15).

A consulta sobre essa restituição (também conhecida por cashback) pode ser feita por meio do portal da Receita Federal no link Meu Imposto de Renda ou pelo aplicativo Receita Federal.

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Têm direito à restituição os contribuintes que não entregaram a declaração de IRPF em 2025 por não estarem obrigados, mas que apuraram valores que os credenciaram para restituição durante o ano de 2024, informou a Fazenda.

A partir de informações já disponibilizadas à Receita, foi possível, mesmo sem qualquer ação prévia do contribuinte, gerar declarações de receita simplificada que identificaram os valores a serem restituídos.

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Não estar obrigado a declarar o IRPF de 2025;

Não ter enviado declaração por conta própria;

Ter tido imposto retido na fonte em 2024;

Ter direito a restituição de até R$ 1 mil;

Estar com o CPF regular e possuir chave Pix vinculada ao CPF.

O lote especial tem cronograma próprio e não faz parte do calendário regular de restituições do IRPF 2026.

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Diferença em relação aos lotes regulares

Trata-se de um lote com cronograma próprio, destinado a contribuintes que não apresentaram declaração.