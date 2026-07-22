Miami fica mais cara que Nova York, segundo novo levantamento nos EUA

Região metropolitana da Flórida supera a de Nova York em custo de vida, impulsionada pela alta dos imóveis e crescimento econômico.

A região metropolitana de Miami agora tem um custo de vida maior do que a de Nova York, segundo novos dados do Bureau of Economic Analysis (BEA), órgão do governo americano.

No relatório Regional Price Parities, a área que inclui Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Boca Raton e Hialeah recebeu uma pontuação de 114,155, superando a região metropolitana de Nova York, que marcou 112,563.

A média nacional é representada pelo índice 100, indicando que as duas regiões continuam entre as mais caras dos Estados Unidos.

O resultado acontece após anos de forte migração para a Flórida. Segundo o Censo americano, quase 900 mil pessoas se mudaram para o estado em 2024, incluindo mais de 50 mil moradores vindos de Nova York.

Apesar do aumento no custo de vida, especialistas apontam que Miami continua atraindo investimentos. O economista da UCF, Sean Snaith, afirmou que construtoras e grandes empresas seguem apostando no crescimento da cidade.

Entre os projetos em andamento está a futura torre da Citadel, que deve se tornar o prédio de escritórios mais alto da região, além da nova sede da MSC Group, avaliada em US$ 100 milhões, com previsão de criar até 1.500 empregos.

Mais de US$ 1 bilhão em novos investimentos já foram atraídos por empresas que estão expandindo operações no condado, gerando milhares de empregos.

Mesmo com os preços mais altos, especialistas avaliam que Miami deve continuar crescendo, impulsionada por novos empreendimentos, infraestrutura e a chegada de empresas, embora o ritmo de criação de empregos possa desacelerar.

Fonte: Click Orlando