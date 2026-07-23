Corte no vale-alimentação (SNAP) atinge o maior nível em quase 30 anos nos EUA

A queda na participação do programa de assistência alimentar chega a 11% em várias regiões do país — a maior retração desde 1997 — e reacende a preocupação entre famílias imigrantes que dependem do benefício.

Um novo levantamento do Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), organização independente que monitora políticas sociais nos EUA, mostra que a participação no SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, o antigo "vale-alimentação" ou "food stamps") caiu de forma abrupta desde meados de 2025. Em nível nacional, a queda entre julho de 2025 e janeiro de 2026 foi de cerca de 8%, o equivalente a mais de 3 milhões de pessoas fora do programa. Dados mais recentes, que vão até junho de 2026, apontam uma retração ainda maior em diversos estados, girando em torno de 11%.

A última vez que o país viu uma queda dessa magnitude em um período tão curto foi em 1997, após um corte federal no então chamado Food Stamp Program.

Por que a queda é tão grande

Segundo o CBPP, a retração não pode ser explicada por melhora na situação econômica das famílias — a taxa de desemprego se manteve praticamente estável no mesmo período. A explicação mais provável está nas mudanças aprovadas pela chamada "megalei" republicana de 2025 (H.R. 1), que:

- Ampliou as exigências de trabalho para manter o benefício (20 horas semanais de trabalho, voluntariado ou treinamento);

- Eliminou isenções que antes protegiam veteranos e jovens que saíram do sistema de acolhimento (foster care);

- Reduziu o financiamento federal repassado aos estados, transferindo parte do custo para os governos estaduais;

- Criou pressão para que os estados reduzam rapidamente as chamadas "taxas de erro" no pagamento de benefícios, o que na prática tem gerado mais exigência de documentação e comprovação de renda — dificultando o acesso até de quem continua elegível.

Estados mais afetados

Quarenta e quatro estados registraram queda de 5% ou mais na participação, e 23 estados tiveram retração de 10% ou mais. O Arizona lidera o país, com uma queda de quase 50% no número de beneficiários entre julho de 2025 e o mesmo período de 2026. Apenas o Alasca não seguiu a tendência de queda.

O que isso significa para famílias imigrantes

Embora imigrantes sem status legal nunca tenham tido direito ao SNAP, o programa é usado por milhões de famílias mistas — nas quais crianças nascidas nos EUA ou adultos com status legal (residentes permanentes, refugiados, beneficiários de TPS, entre outros) dependem do benefício para complementar a alimentação. O aumento das exigências de documentação e das checagens de elegibilidade tem gerado atrasos e, em alguns casos, desligamento indevido de famílias que continuam com direito ao benefício.

Organizações de assistência têm recomendado que famílias que recebem cartas do departamento de assistência social (DCF, DSS ou equivalente estadual) respondam rapidamente e, em caso de dúvida, procurem um advogado de imigração ou organização comunitária antes de deixar de responder a pedidos de documentação.