Mudanças nos financiamentos estudantis entram em vigor nos EUA; veja o que muda para milhões de estudantes

Novas regras reduzem opções de pagamento e perdão de dívida; beneficiários do plano SAVE terão 90 dias para escolher uma nova modalidade

Milhões de estudantes e ex-estudantes com empréstimos federais nos Estados Unidos passarão a seguir novas regras para o pagamento de suas dívidas estudantis a partir de 1º de julho. As mudanças, aprovadas pelo Congresso no ano passado, alteram os planos de pagamento disponíveis e afetam tanto quem já possui financiamento quanto novos tomadores de empréstimos.

A principal mudança atinge cerca de 7 milhões de pessoas inscritas no plano SAVE (Saving on a Valuable Education). O Departamento de Educação dos EUA deve notificar esses beneficiários para que escolham um novo plano de pagamento dentro de 90 dias.

Quem não fizer a escolha até o prazo poderá ser automaticamente transferido para o plano padrão de pagamento, que, em muitos casos, resulta em parcelas mensais significativamente mais altas.

Segundo Lindsay Clark, especialista da empresa Savi, que auxilia empregadores em programas de assistência para empréstimos estudantis, é importante que os mutuários analisem cuidadosamente as alternativas disponíveis.

"Se eles não tomarem uma decisão até aproximadamente 1º de outubro, serão automaticamente inscritos no plano padrão, que provavelmente terá pagamentos mensais muito maiores", afirmou.

Apesar das mudanças, o plano Income-Based Repayment (IBR) continuará disponível. Nele, as parcelas são calculadas com base na renda do mutuário e ainda há possibilidade de perdão da dívida após o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

Além disso, dois novos modelos de pagamento passam a ser oferecidos:

Repayment Assistance Plan (RAP): as parcelas serão calculadas com base na renda bruta ajustada do contribuinte.

Tiered Standard Plan: os pagamentos aumentam gradualmente ao longo do tempo, seguindo um cronograma pré-definido.

Especialistas alertam que pessoas cuja renda aumentou nos últimos anos podem perceber um aumento no valor das parcelas quando atualizarem suas informações financeiras junto ao governo.

As novas regras também alteram as opções para quem contratar novos empréstimos estudantis federais. Em geral, esses mutuários terão acesso apenas ao RAP ou ao Tiered Standard Plan, mesmo que já possuam financiamentos anteriores.

No caso dos empréstimos Parent PLUS, destinados a pais que financiam os estudos dos filhos, a única opção disponível será o Tiered Standard Plan.

Antes da entrada definitiva das mudanças, especialistas recomendam que os mutuários:

Entrem em contato com a empresa responsável pelo gerenciamento do empréstimo para conhecer as opções disponíveis;

Atualizem endereço, e-mail e telefone de contato;

Simulem o valor das parcelas em cada plano disponível;

Apresentem comprovantes de renda atualizados ao solicitar planos baseados na renda, especialmente se houve mudanças recentes nos rendimentos.

Também está previsto que os planos Income-Contingent Repayment (ICR) e Pay As You Earn (PAYE) deixem de ser oferecidos a partir de 2028.

Fonte: NBC