IGP-M tem queda de preços de 1,16% em julho, diz FGV

Apesar das quedas, o indicador acumula inflação no ano (2,08%) e nos últimos 12 meses (2,76%). Em junho deste ano, o IGP-M acumulava inflação de 3,16% em 12 meses.

A

O IGP-M de julho foi calculado com base em preços coletados no período de 21 de junho a 20 de julho deste ano.