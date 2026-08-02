Brasil é quarto país que mais ampliou turismo internacional, diz OCDE

O levantamento compara o desempenho dos países em 2019, antes da pandemia de covid-19, aos resultados registrados em 2025, mostrando o ritmo de recuperação e expansão do turismo internacional.

Brasil em destaque

Com crescimento de 46% no número de visitantes estrangeiros, o Brasil ficou entre os países com melhor desempenho no período analisado.

O resultado coloca o país à frente de importantes destinos turísticos internacionais, como:

Japão: 34% de crescimento;

Portugal: 20%;

Espanha: 16%;

França: 12%.

Na América do Sul, o Brasil também se destacou. Enquanto o fluxo de turistas aumentou no país, outras nações registraram retração no período:

Argentina: -23%;

Peru: -22%.

Primeiro semestre

Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o desempenho acompanha os resultados registrados em 2026.

. Os visitantes deixaram US$ 5,6 bilhões na economia brasileira, valor 12% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Promoção internacional

De acordo com a Embratur, o crescimento também reflete a ampliação das ações de promoção do Brasil no exterior.

Entre as iniciativas estão:

participação em feiras internacionais;

realização de viagens de imprensa (press trips);

organização de viagens de familiarização para operadores e agentes de turismo (famtours);

campanhas de divulgação em mercados estratégicos.

Recuperação global

, impulsionado pelo aumento da demanda por viagens, pela retomada da conectividade entre os países e pela expansão dos investimentos no setor.

Segundo a organização, além de movimentar a economia, o turismo continua desempenhando papel importante na geração de empregos e no desenvolvimento regional das economias analisadas.