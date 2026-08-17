IBC-Br recuou 0,6% em junho, diz Banco Central

Os números foram divulgados nesta segunda-feira (17) pelo Banco Central (BC).
O IBC-Br é um indicador complementar ao Produto Interno Bruto PIB, a soma de todos bens e serviços produzidos no país. O índice é usado para acompanhar a evolução da atividade econômica do país com maior frequência. Por isso, é considerado uma prévia do desempenho da economia brasileira.
Setores
As informações que compõem o indicador abrangem os setores da indústria, dos serviços e da agropecuária, além dos impostos sobre produtos.Em junho, a atividade industrial registrou queda de 1,4% em relação a maio. O setor de serviços também apresentou resultado negativo, com recuo de 0,5%. Já a agropecuária avançou 1% no período.
Segundo o Banco Central, excluindo a agropecuária, oIBC-Br teria registrado retração de 0,9% no mês.
O IBC-Br é um dos indicadores observados pelo Banco Central na avaliação do ritmo da atividade econômica e integra o conjunto de informações utilizado pela autoridade monetária nas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic.