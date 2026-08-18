Mais de 1 milhão de moradores de New Jersey devem receber benefício de imposto imobiliário automaticamente

Mais de 1 milhão de proprietários e inquilinos de New Jersey devem receber automaticamente nesta temporada os benefícios do programa ANCHOR, criado pelo estado para oferecer alívio no imposto sobre a propriedade.

A Divisão de Tributação de New Jersey já começou a enviar cartas de confirmação aos moradores que se qualificam para o processo automático. Mais de 537 mil cartas foram enviadas a proprietários e outras 549 mil a inquilinos.

O programa oferece auxílio a moradores elegíveis que possuem ou alugam sua residência principal. Para este ciclo, a elegibilidade considera informações como residência, renda e idade em 2025.

Quem precisa fazer algo?

Desde a mudança no processo, implementada há três anos, a maioria dos proprietários e inquilinos com menos de 65 anos que já receberam o ANCHOR anteriormente tem a solicitação preenchida automaticamente pelo estado.

Quem receber a carta de confirmação, em geral, não precisa apresentar uma nova solicitação para receber o benefício.

Mesmo assim, é importante conferir as informações do documento.

Quem tiver mudado de nome, endereço postal ou dados bancários para depósito direto desde o último pagamento precisa apresentar uma nova solicitação até 15 de setembro.

E quem nunca recebeu o benefício?

Moradores que atendem aos requisitos, mas nunca receberam o ANCHOR, podem apresentar uma nova solicitação por meio do formulário ANC-1.

Nesse caso, o prazo termina em 2 de novembro.

Já proprietários com 65 anos ou mais e pessoas que recebem benefícios por incapacidade do Social Security ou da Railroad Retirement precisam seguir regras diferentes.

Esses moradores devem preencher o formulário PAS-1, utilizado para determinar a elegibilidade para três programas estaduais de alívio no imposto sobre propriedades: ANCHOR, Senior Freeze e Stay NJ.

O formulário PAS-1 pode ser preenchido pela internet ou baixado para preenchimento, e o prazo também é 2 de novembro.

Os moradores podem consultar os formulários, obter mais informações e verificar o status do benefício pelo site oficial da Divisão de Tributação de New Jersey.

Fonte: WRNJ