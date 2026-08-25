Fila de espera do INSS cai para 1,2 milhão de requerimentos

Os dados foram apresentados pelo diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).Entre os processos que aguardam há mais de 45 dias, a redução foi ainda maior. Atualmente, são 261 mil requerimentos, contra 1,882 milhão em janeiro, queda de 86%.
O total de requerimentos não representa o número de pessoas porque, em tese, um segurado pode abrir mais de um pedido de análise no INSS.
Fila total: 1,282 milhão de processos;
Redução desde janeiro: 59%;
Requerimentos de mais de 45 dias: 261 mil;
Queda nessa parcela desde janeiro: 86%.
Recorde de concessões
A redução da fila ocorre ao mesmo tempo em que o INSS registra um recorde na concessão de benefícios.De janeiro a julho de 2026, o instituto concedeu, em média, 730 mil benefícios por mês. O número é 67% superior à média registrada no mesmo período de 2022, quando foram concedidos 438 mil benefícios mensais.
Em 2025, a média mensal entre janeiro e julho havia sido de 641 mil benefícios.
O aumento nas concessões está relacionado às medidas adotadas para acelerar a análise dos pedidos e reduzir o estoque de processos pendentes.
Tempo de decisão
O tempo médio para a análise de um benefício pelo INSS está atualmente em 35 dias. O prazo varia de acordo com o tipo de pedido.
Salário-maternidade: 11 dias;
Benefícios por incapacidade: 30 dias;
Aposentadorias: 33 dias;
Benefícios assistenciais: 65 dias.Os benefícios assistenciais têm prazo maior porque podem exigir perícia médica e avaliação biopsicossocial, procedimentos necessários para a análise da condição do requerente.
Fila de perícias
A fila para realização de perícias médicas também apresentou forte redução.Segundo a Perícia Médica Federal, o número de pessoas aguardando atendimento caiu de 1,230 milhão em novembro de 2025 para 196.615 em agosto de 2026. A redução chegou a 84%.
O tempo médio nacional de espera por uma perícia está atualmente em 17 dias. Em agosto de 2023, a média era de 70 dias, o que representa uma queda de 75%.
Diferenças regionais
Apesar da redução nacional, o tempo de espera varia entre os estados.Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a espera média está em apenas seis dias. São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba e Rio de Janeiro registram média de 15 dias.
O Distrito Federal apresenta o maior tempo médio de espera entre as unidades citadas, com 38 dias.