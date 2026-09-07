Gasolina supera US$ 4 no Labor Day e atinge preço recorde nos EUA

Os americanos estão pagando a gasolina mais cara da história em um feriado de Labor Day. Segundo a AAA, o preço médio nacional da gasolina comum chegou a US$ 4,15 por galão nesta segunda-feira, ultrapassando pela primeira vez a marca de US$ 4 no feriado.

O valor é quase US$ 1 mais alto que no Labor Day do ano passado e supera o recorde anterior para o feriado, de US$ 3,82, registrado em 2012.

O diesel também atingiu um novo recorde, chegando a US$ 5,90 por galão. A Califórnia registra os preços mais altos, enquanto Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Louisiana estão entre os estados com combustível mais barato.

O que está pressionando os preços?

Segundo a GasBuddy, conflitos envolvendo o Irã e ameaças ao transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz, além de ataques a refinarias russas, reduziram a oferta global de combustíveis e aumentaram os custos de refino.

O diesel recorde também pode afetar outros produtos, já que caminhões, navios e trens dependem desse combustível para transportar mercadorias. Com custos maiores de transporte, alimentos, entregas e produtos de consumo podem ficar mais caros.

Preços podem cair após o feriado

A GasBuddy prevê algum alívio após o Labor Day, com o fim da temporada de viagens de verão e a redução da demanda por gasolina.

A partir de 15 de setembro, grande parte dos EUA também começa a utilizar a mistura de gasolina de inverno, geralmente mais barata.

Ainda assim, tensões geopolíticas podem limitar a queda dos preços. A recomendação aos motoristas é comparar os valores em diferentes postos antes de abastecer.

Fonte: NBC