EUA anunciam novas restrições a produtos canadenses em nova escalada da guerra comercial

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira (8) novas restrições às importações do Canadá, incluindo a proibição da entrada de motocicletas, alguns produtos lácteos e da maioria das bebidas alcoólicas canadenses nos Estados Unidos. As medidas ampliam a guerra comercial entre os dois países.

Os anúncios ocorreram menos de 24 horas depois de o Canadá impor tarifas sobre aproximadamente US$ 20 bilhões em produtos americanos, em resposta às tarifas de mesmo valor aplicadas anteriormente pelos Estados Unidos sobre mercadorias canadenses.

Segundo integrantes do governo americano, a maior parte das bebidas alcoólicas do Canadá será proibida nos Estados Unidos a partir de 29 de setembro, à 0h01. Na mesma data, também entrarão em vigor as proibições sobre motocicletas canadenses, soro de leite, melaço e cerveja sem álcool.

O governo Trump também anunciou uma tarifa adicional de 50% sobre produtos como queijos, aço, alumínio e móveis de bambu provenientes do Canadá. Algumas tarifas já existentes sobre papel higiênico, cimento e peças de varas de pesca, por outro lado, foram encerradas após novas análises sobre seus impactos econômicos.

Canadá promete responder às tarifas

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, a Casa Branca acusou o governo canadense de ter deixado de negociar “de boa-fé” e de não ter eliminado barreiras comerciais durante as negociações realizadas para tentar evitar novas tarifas americanas.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e seu governo afirmaram que pretendem responder às medidas dos Estados Unidos com tarifas equivalentes.

Apesar do agravamento da disputa comercial entre os dois países, que são importantes parceiros econômicos e aliados históricos, a Casa Branca afirmou que as negociações continuam.

Um integrante do governo americano disse que o Canadá demonstrou interesse em encontrar um “caminho alternativo” e que os Estados Unidos continuam abertos a um acordo.

Trump ameaça setor automotivo

Ao mesmo tempo, Trump mantém a ameaça de aplicar, a partir de 1º de janeiro de 2027, uma tarifa de 50% sobre todas as importações canadenses de automóveis, caminhões, peças automotivas e aço, caso os dois países não cheguem a um acordo.

O presidente também afirmou que pretende impedir a entrada de produtos fabricados no Canadá em contratos do governo federal americano caso o país não amplie o acesso de produtos dos Estados Unidos ao seu mercado.

Outro alvo de Trump foi a Bombardier, fabricante canadense de aeronaves. Em uma publicação na rede social Truth Social, o presidente ameaçou proibir a venda dos aviões da empresa nos Estados Unidos e afirmou que a companhia deveria produzir no território americano.

A Bombardier, porém, afirma empregar milhares de trabalhadores nos Estados Unidos, distribuídos por nove grandes instalações.

Senadores republicanos do Kansas, Roger Marshall e Jerry Moran, saíram em defesa da empresa, destacando os empregos gerados no estado. Marshall afirmou que pretende trabalhar para preservar os mais de 1.200 empregos da Bombardier no Kansas e disse já ter levado a questão ao governo dentro da Casa Branca.

Fonte: CBS