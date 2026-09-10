Faturamento da indústria cai 2% em julho, segundo CNI

Apesar da retração no faturamento, os demais indicadores apresentaram pouca variação no mês, sinalizando estabilidade no desempenho do setor.

O destaque nesse mês fica por conta do faturamento: houve queda de 2% na comparação com junho. O quadro geral não muda muito em relação ao mês anterior, até porque a maior parte dos indicadores teve uma variação muito pequena, afirmou em nota Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

Os principais números são:

Faturamento: -2% em julho; -0,5% no acumulado do ano;

Emprego: +0,2% em julho; -0,6% no ano;

Massa salarial: +0,2% em julho; +0,6% no ano;

Rendimento médio: estabilidade em julho; +1,2% no ano.

Produção estável

O percentual de horas trabalhadas na produção aumentou 0,2% em julho, ante junho. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) passou de 77,3% para 77,4%, alta de 0,1 ponto percentual.

No acumulado de janeiro a julho, porém, os indicadores apresentam resultados negativos:

Horas trabalhadas: queda de 1% ante os sete primeiros meses de 2025;

Utilização da capacidade: recuo de 0,8 ponto percentual;

Faturamento: baixa de 0,5% no período.

Juros afetam demanda

Segundo Marcelo Azevedo, a combinação entre juros elevados e maior endividamento das famílias tem contribuído para reduzir a demanda por produtos industriais.

A elevação da taxa de juros e o endividamento das famílias vêm diminuindo a demanda por bens industriais de uma forma geral.

De acordo com o gerente da CNI, esse movimento se reflete na redução das horas trabalhadas, do faturamento e da utilização da capacidade instalada, com impactos também sobre o emprego.

Azevedo destacou ainda que a comparação anual ocorre com um período em que a indústria apresentava demanda mais aquecida.

