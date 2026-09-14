Caixa muda horário do sorteio da Lotofácil da Independência

A Caixa anunciou mudança no horário do sorteio especial da Lotofácil da Independência nesta terça-feira (15). O sorteio será realizado às 21h
. Inicialmente, estava previsto para 11h. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões.
Com isso,as apostas poderão ser feitas até as 18h desta terça-feira (15) nas lotéricas
.Pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa, as vendas de cotas de bolão seguirão até as 20h
.
Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.
Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.