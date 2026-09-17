Fed eleva juros dos EUA pela primeira vez em mais de três anos

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, elevou nesta quarta-feira (16) a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4% ao ano. É a primeira alta desde julho de 2023. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado.

O aumento interrompe uma sequência de cinco reuniões com os juros mantidos no mesmo nível. Entre os fatores considerados pelo Fed estão a alta do preço do petróleo, impulsionada pelo aumento das tensões no Oriente Médio, e os riscos de pressão sobre a inflação.

Em comunicado, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) afirmou que a economia americana continua crescendo em ritmo sólido, com gastos domésticos resilientes, apesar das incertezas provocadas por acontecimentos geopolíticos.

O Fed destacou ainda que a inflação permanece elevada e que a decisão busca contribuir para o retorno da taxa ao objetivo de 2%. Em agosto, o índice de preços ao consumidor (CPI) acumulou alta de 3,4% em 12 meses. No mesmo mês, os Estados Unidos criaram 162 mil vagas de trabalho, enquanto a taxa de desemprego ficou em 4,1%.

Impactos no Brasil

A decisão do Fed também pode afetar a economia brasileira. Juros mais altos nos Estados Unidos tornam os títulos do governo americano, os chamados Treasuries, mais atrativos para investidores e podem aumentar a demanda por dólares.

Esse movimento tende a pressionar o real e, consequentemente, elevar os custos de produtos e insumos importados, contribuindo para a inflação no Brasil. O cenário também pode influenciar as decisões do Banco Central sobre a Selic.

Apesar da alta dos juros americanos, a expectativa é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza a Selic em 0,25 ponto percentual, de 14% para 13,75% ao ano. A decisão está prevista para esta quarta-feira (16), às 18h30.

A reunião também marca a terceira decisão do Fed sob o comando de Kevin Warsh, indicado por Donald Trump para presidir o banco central. A mudança ocorreu após meses de críticas de Trump aos juros elevados e de pressão por cortes nas taxas.

Fonte: G1

