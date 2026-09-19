Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina

A embarcação foi construída no Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC), e agora segue para operar nas plataformas das bacias petrolíferas brasileiras. Investimento foi de R$ 450 milhões.

O Starnav é o primeiro navio afretado pelo Programa Mar Aberto. A embarcação navegou de Santa Catarina ao Rio de Janeiro com uma tripulação 100% feminina, equipe composta por 16 mulheres sob a liderança da comandante Isabela Teixeira Ponce de Leon.

"São projetos que nos trazem mais eficiência e lucro. Quando utilizamos nossa própria frota estamos economizando recursos e valorizando o portfólio da Petrobras", disse. Magda destacou, ainda, o compromisso da Petrobras com a renovação da frota, garantindo segurança e continuidade para a indústria nacional.

Até o ano que vem serão entregues 96 embarcações, incluindo barcaças e empurradores. "As empresas brasileiras estão tendo um desempenho excelente e estão vencendo todas as licitações."

Eficiência

Em linha com as metas de transição energética da companhia, os projetos dos novos PSV (Platform Supply Vessel ) incorporam sistemas mais modernos de geração e distribuição de energia, incluindo bancos de baterias, monitoramento de consumo por telemetria e possibilidade futura de operação parcial com combustível renovável.