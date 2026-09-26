MP das Bets: veja o que muda e saiba datas para devolução de valores

Sob o argumento de problema de saúde pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira (25) medida provisória (MP) que determina o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade das chamadas bets no Brasil.

A medida não atinge outras modalidades de loteria com autorização prevista em lei.

O que muda?

25 de setembro: publicação da MP e início da proibição de novos aportes;

5 de outubro, às 23h59: termina o prazo para retirada voluntária dos valores;

6 de outubro: sites e aplicativos de apostas deverão sair do ar;

7 e 8 de outubro: empresas deverão informar aos bancos os saldos remanescentes, discriminados por CPF;

9 a 14 de outubro: instituições financeiras deverão devolver os valores aos apostadores;

A partir de 14 de outubro: em caso de impedimento para a devolução, a Caixa Econômica Federal receberá os recursos e fará o pagamento aos apostadores.

E a publicidade?

O prazo para a retirada voluntária termina em 5 de outubro e inclui publicidade veiculada em meios físicos e em peças de publicidade no exterior.

A partir da publicação da MP, não poderão ser feitas novas ações de divulgação das bets.

Haverá indenização?

Por isso, a MP estabelece que as empresas não terão direito a indenização por:

lucros cessantes;

investimentos realizados;

expectativa de continuidade da atividade;

devolução, total ou parcial, dos valores pagos pelas outorgas.

Até o momento, foram concedidas 85 outorgas para exploração de apostas de quota fixa. Cada uma custou R$ 30 milhões, totalizando R$ 2,55 bilhões pagos pelas empresas no processo de concessão.

E quem descumprir?

As punições podem incluir:

advertência;

multas de até R$ 2 bilhões;

suspensão parcial das atividades;

suspensão total das atividades, no caso de empresas.

Projeto prevê prisão

A proposta estabelece cinco condutas que poderão ser consideradas crimes e precisará ser analisada e aprovada pelo Congresso para entrar em vigor.

Entre as condutas previstas estão:

Explorar apostas de quota fixa: pena de 4 a 6 anos de reclusão;

Divulgar apostas ou captar apostadores: 2 a 4 anos e multa;

Usar dados pessoais para captar apostadores: 2 a 4 anos e multa, com possibilidade de aumento da pena em situações específicas;

Facilitar financeiramente a exploração: 2 a 4 anos e multa;

Fornecer aplicação de internet para apostas: 2 a 4 anos e multa, com agravantes em determinadas situações.

Como será a fiscalização?

Os ministérios da Fazenda e da Justiça deverão atuar no bloqueio de sites irregulares. Entre as medidas previstas estão:

bloqueio de domínios;

remoção de aplicativos;

restrição dos meios de pagamento;

bloqueio de contas utilizadas ilegalmente;

rastreamento de recursos movimentados pelas plataformas.

A MP também cria um Comitê Institucional de Fiscalização e Combate à Exploração Ilegal de Apostas, coordenado pela Casa Civil.

Por que o governo decidiu?

O governo apresenta a saúde pública e os impactos financeiros das apostas como algumas das principais justificativas para a medida.

O governo também cita o crescimento da demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionada a problemas com apostas.

Entre 2018 e 2025, os atendimentos relacionados a jogo patológico e problemas com apostas cresceram cerca de 140%, segundo os dados apresentados pelo governo. Até 2028, se nada fosse feito, a demanda cresceria outros 104%.

E os apostadores?

A principal orientação neste momento é observar o calendário estabelecido pela MP.

Depois desse prazo, começa o processo de identificação e devolução dos saldos remanescentes pelas instituições financeiras.

O que acontece agora?

Paralelamente, o projeto que cria os cinco crimes relacionados às bets ainda dependerá de análise dos deputados e senadores.