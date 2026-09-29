Passagens aéreas para o fim do ano atingem maior preço em 10 anos nos EUA

Os americanos que pretendem viajar durante as festas de fim de ano podem enfrentar passagens mais caras em 2026. O aumento dos preços do combustível de aviação, associado à guerra no Irã, levou as tarifas domésticas nos Estados Unidos aos maiores níveis em uma década, segundo uma análise da plataforma Hopper.

Para o período do Thanksgiving, a passagem aérea doméstica de ida e volta custa, em média, US$ 402, cerca de US$ 95 a mais que no mesmo período do ano passado. Para o Natal, a média chega a US$ 452, uma alta de US$ 85 em relação a 2025.

Segundo a Hopper, as tarifas domésticas já estão 31% acima das registradas no mesmo período do ano passado.

A alta está ligada principalmente ao aumento do combustível de aviação. O produto chegou a mais que dobrar de preço desde o início da guerra no Irã, pressionando os custos das companhias aéreas, que também reduziram rotas e acrescentaram sobretaxas em algumas viagens.

Antes do início do conflito, no fim de fevereiro, o combustível de aviação custava em média cerca de US$ 99 por barril no mercado global. O preço chegou a US$ 209 em abril e estava em aproximadamente US$ 195 em meados de setembro, segundo dados citados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Como economizar nas viagens de fim de ano

Especialistas recomendam não deixar a compra para a última hora. A economista da Hopper Hayley Berg orienta os passageiros a reservar os voos de Thanksgiving e Natal antes do Halloween, já que as tarifas tendem a subir conforme as datas se aproximam.

Outra estratégia é ter flexibilidade no destino. Comparar cidades que ofereçam experiências semelhantes pode representar uma economia de centenas de dólares na passagem de ida e volta.

Também vale evitar os dias de maior movimento.

No Thanksgiving, que será celebrado em 26 de novembro, a recomendação é viajar na segunda ou terça-feira anterior, em vez da quarta-feira. Para a volta, o domingo, 29 de novembro, deve ser um dos dias mais caros.

No Natal, especialistas recomendam evitar voos nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, além do domingo, 27 de dezembro.

A cotação do petróleo também pode influenciar os preços. O barril do Brent chegou a superar US$ 101 na segunda-feira, antes de recuar para cerca de US$ 97,83 com as expectativas de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar os combates e reabrir o Estreito de Ormuz.

Fonte: CBS