Termina nesta quarta prazo para pedir dinheiro do fundo PIS/Pasep

Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 que querem sacar as cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) precisam estar atentos.

O dinheiro será depositado em 26 de outubro. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988

Servidores públicos do mesmo período

Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento

Quem pediu o dinheiro até 31 de março

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.

Acesse o site e faça login com CPF e senha

Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado)

Clique em pesquisar

O sistema indicará se há valores e como proceder

O pedido pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo FGTS:

Acesse Mais

Clique em Ressarcimento PIS/Pasep

Envie os documentos e acompanhe o pedido

Em uma agência da Caixa:

Leve documento oficial com foto

Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:

Documento de identificação

Certidão de dependentes ou autorização judicial

Documento que comprove vínculo com o titular

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito. Veja os próximos lotes:

Até 30/09/2026 recebe em 26/10/2026 (novo lote)

Até 31/10/2026 recebe em 25/11/2026

Até 30/11/2026 recebe em 28/12/2026

Até 31/12/2026 recebe em janeiro de 2027

Fonte: Caixa Econômica Federal

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.

Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais: