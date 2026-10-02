Moeda de 1 centavo de 1943 pode valer US$ 235 mil; veja como identificar a versão rara

Um exemplar de bronze mantido por uma família americana durante mais de 60 anos foi autenticado recentemente; especialistas estimam que existam cerca de 20 moedas desse tipo.

Antes de ignorar aquelas moedas antigas guardadas em potes, gavetas ou cofres, vale conferir a data. Uma rara moeda americana de 1 centavo de 1943 foi recentemente autenticada e está avaliada em aproximadamente US$ 235 mil.

Mas há um detalhe fundamental: não são todos os pennies de 1943 que têm esse valor.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam preservar o cobre para o esforço de guerra. Por isso, em 1943, mais de um bilhão de moedas de um centavo foram produzidas principalmente com aço revestido de zinco, em vez da composição tradicional à base de cobre.

O que tornou algumas moedas extraordinariamente valiosas foi um erro de fabricação. Alguns discos de bronze usados anteriormente teriam permanecido no processo de produção e acabaram recebendo a data de 1943.

O resultado foi o chamado 1943 Bronze Lincoln Cent, hoje considerado uma das grandes raridades da numismática americana.

Um desses exemplares acaba de ganhar destaque nos Estados Unidos. A moeda pertencia a uma família do Texas, que a conservou por mais de 60 anos depois de comprá-la de um colecionador na década de 1960. Ela foi certificada pela Professional Coin Grading Service, a PCGS, recebeu classificação XF-40 e foi avaliada em US$ 235 mil. A American Numismatic Association informa que existem aproximadamente 20 exemplares conhecidos.

A moeda foi adquirida pela U.S. Coins and Jewelry, de Houston, e deve ser colocada em exposição ao público a partir de 3 de outubro.

Como saber se você pode ter uma?

O primeiro teste é surpreendentemente simples: use um ímã.

As moedas comuns de 1943 são feitas de aço e são atraídas pelo ímã. Já uma moeda genuína de bronze não deve grudar.

O peso também pode dar uma pista. O exemplar raro deve pesar aproximadamente 3,11 gramas, enquanto o penny comum de aço de 1943 pesa cerca de 2,70 gramas.

Mas especialistas alertam que existem muitas falsificações. Algumas moedas de aço recebem uma camada de cobre para parecerem raras, enquanto outras podem ter a data alterada. A própria presidente da PCGS, Stephanie Sabin, afirma que a grande maioria das moedas de 1943 apresentadas como sendo de bronze acaba sendo identificada como moeda comum ou falsificação.

Por isso, se uma moeda de 1943 tiver aparência de cobre, não for atraída pelo ímã e apresentar peso próximo de 3,11 gramas, a recomendação é não limpar nem alterar a peça e procurar uma empresa especializada para autenticação.

E não seria a primeira vez que alguém encontraria uma fortuna entre moedas comuns. Um penny de bronze de 1943 encontrado por um adolescente no troco da cafeteria de sua escola foi posteriormente vendido em leilão por US$ 204 mil, em 2019.