Clientes da Amazon podem receber até US$ 200 em reembolso após acordo com FTC

Milhões de assinantes do Prime passaram a ser elegíveis para pagamentos após ampliação de acordo de US$ 2,5 bilhões sobre inscrições consideradas enganosas

Clientes da Amazon nos Estados Unidos podem receber até US$ 200 em reembolsos após a ampliação de um acordo de US$ 2,5 bilhões entre a empresa e a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).

O acordo encerra acusações de que a Amazon teria inscrito consumidores no serviço de assinatura Amazon Prime de forma enganosa. A empresa se comprometeu a pagar US$ 1,5 bilhão em reembolsos e uma multa civil de US$ 1 bilhão.

Segundo a FTC, a Amazon já havia devolvido mais de US$ 845 milhões aos consumidores até setembro.

Quem passou a ter direito ao reembolso?

Pelas regras originais, de setembro de 2025, tinham direito aos pagamentos consumidores que utilizaram menos de 10 benefícios do Prime durante um período de 12 meses.

A nova determinação ampliou o critério. Agora, também podem receber reembolso consumidores que utilizaram até 20 benefícios do Prime em um ano e que assinaram o serviço entre 23 de junho de 2019 e 23 de junho de 2025.

A FTC estima que milhões de clientes estejam incluídos nessa nova categoria.

Quando o dinheiro será pago?

A Amazon começou a realizar automaticamente os pagamentos aos novos beneficiários nesta quinta-feira.

Os reembolsos serão feitos sem necessidade de solicitação ou preenchimento de formulários. Os consumidores podem receber o dinheiro eletronicamente pelo Venmo ou PayPal, ou por meio de cheque enviado pelo correio.

A previsão é que todos os consumidores elegíveis recebam os pagamentos até abril de 2027.

Caso determinados critérios de pagamento não sejam atingidos até fevereiro de 2027, a Amazon deverá fazer um pagamento adicional de US$ 149 a consumidores que já haviam recebido valores anteriormente pelo acordo.

A FTC alerta ainda que não está entrando em contato diretamente com consumidores para tratar dos pagamentos. Mensagens ou ligações de pessoas que se apresentem como representantes da comissão podem ser tentativas de golpe.

Fonte: CBS

