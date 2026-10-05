Fenabrave: emplacamentos passam de 500 mil e batem recorde em setembro

Emplacamentos de veículos bateram recorde para o mês, em setembro. Foram registradas 509.686 unidades crescimento de 8,32% na comparação com setembro de 2025 e de 1,15% sobre agosto. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Esse resultado engloba a venda de automóveis, comerciais leves (picapes e furgões), ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários [como reboques e carrocerias].
Considerando o acumulado do ano, entre janeiro e setembro, a alta foi de 14,41%, com mais de 4,2 milhões de unidades emplacadas.
Segundo ele, para automóveis e comerciais leves, por exemplo, a concorrência entre marcas e os programas especiais de fomentação do setor como o Move Brasil e o Carro Sustentável continuam tendo peso importante na decisão do consumidor.
O mercado continua demonstrando demanda por veículos novos, mesmo em um ambiente ainda complexo de crédito, explica o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.