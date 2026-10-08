Juros imobiliários nos EUA atingem 7,40%, maior nível em quase três anos

Financiar uma casa nos Estados Unidos ficou mais caro. Alta dos juros dificulta a compra de imóveis e pressiona o orçamento das famílias.

As taxas de juros para financiamento imobiliário nos Estados Unidos voltaram a subir e atingiram o maior nível desde novembro de 2023. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (8) pela Freddie Mac, a taxa média dos financiamentos de 30 anos com juros fixos chegou a 7,40%, contra 7,28% na semana anterior.

Há um ano, a mesma taxa estava em 6,30%. Essa é a sétima semana consecutiva de aumento, ampliando as dificuldades para quem pretende comprar uma casa no país.

A alta está relacionada principalmente às preocupações com a inflação e ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Os preços elevados da energia, pressionados pelo conflito envolvendo o Irã, também contribuem para esse cenário.

Como isso afeta quem pretende comprar uma casa?

Na prática, quanto maior a taxa de juros, maior será a prestação mensal para financiar o mesmo valor. Isso reduz o poder de compra das famílias e pode obrigar compradores a procurar imóveis mais baratos ou adiar a aquisição.

Os financiamentos de 15 anos também ficaram mais caros, com a taxa média subindo para 6,73%, ante 6,60% na semana anterior.

O cenário afeta ainda quem já possui imóveis. Proprietários que contrataram financiamentos durante o período de juros baixos podem evitar vender suas casas para não precisar assumir um novo empréstimo com taxas superiores.

Essa situação contribui para limitar a oferta de imóveis e manter os preços elevados em diversas regiões dos Estados Unidos.

O que fazer antes de financiar?

A Freddie Mac recomenda comparar propostas de diferentes instituições financeiras, já que pequenas diferenças nas taxas podem representar uma economia significativa ao longo do financiamento.

Os índices divulgados são médias nacionais, principalmente para empréstimos convencionais de compradores com excelente crédito e entrada de 20%. As condições reais variam conforme o perfil financeiro, o valor da entrada e o tipo de financiamento.

Com os juros no maior patamar em quase três anos, especialistas apontam que o mercado imobiliário americano poderá enfrentar mais dificuldades nos próximos meses.