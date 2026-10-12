Google indica quando comprar passagens para o Thanksgiving e o Natal

Quem pretende viajar pelos Estados Unidos durante as festas de fim de ano deve se antecipar na compra das passagens. Segundo dados do Google Flights, os melhores preços para o período do Thanksgiving devem aparecer em outubro, enquanto os viajantes de Natal devem procurar ofertas entre o fim de outubro e meados de novembro.

Para o Thanksgiving, celebrado em 26 de novembro, as tarifas mais baixas costumam aparecer cerca de 34 dias antes da viagem. Para quem pretende viajar na quarta-feira anterior ao feriado, 22 de outubro é apontado como uma das melhores datas para comprar. A janela com preços mais competitivos fica entre 57 e 21 dias antes do embarque.

No caso do Natal, as menores tarifas devem surgir cerca de 56 dias antes da viagem. O período entre 33 e 67 dias de antecedência é considerado o mais favorável para encontrar ofertas.

O dia da viagem também pode fazer diferença. Dados da Hopper indicam que viajar na segunda ou terça-feira antes do Thanksgiving pode ser mais barato do que embarcar na quarta-feira. Para o retorno, a recomendação é evitar o domingo, 29 de novembro. No Natal, a empresa sugere evitar os dias 18, 19 e 20 de dezembro e o domingo, 27 de dezembro.

Os preços também estão mais altos neste ano. Passagens domésticas de ida e volta para o Thanksgiving estão custando, em média, US$ 402, alta de 31% em relação ao ano passado. Para o Natal, a média chega a US$ 452, aumento de 23%.

Fonte: CBS