Americanos com 75 anos ou mais são os mais ricos dos EUA, aponta Fed

Famílias americanas chefiadas por pessoas com 75 anos ou mais passaram a ocupar o topo do ranking de riqueza nos Estados Unidos, enquanto as famílias mais jovens tiveram redução de patrimônio nos últimos três anos. Os dados foram divulgados na sexta-feira em uma pesquisa do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O levantamento, realizado a cada três anos, aponta que a valorização contínua do mercado de ações contribuiu para ampliar a riqueza das famílias mais favorecidas desde a edição anterior, concluída em 2022.

Entre os 10% mais ricos, o patrimônio líquido mediano aumentou 31% no período, chegando a US$ 3,6 milhões em 2025. O patrimônio líquido corresponde à diferença entre os bens e os investimentos de uma família e suas dívidas. A mediana representa o valor central de um grupo, com metade das famílias acima dele e metade abaixo.

A pesquisa também identificou um crescimento generalizado da renda, mesmo após o ajuste pela inflação, o que contribuiu para uma pequena redução da desigualdade de renda.

Apesar desse avanço, aumentou a proporção de americanos com dificuldades para arcar com parcelas elevadas de dívidas e que estão atrasando pagamentos. Segundo os dados, o cenário evidencia o impacto da inflação elevada sobre as famílias de menor renda.

Fonte: ABC

