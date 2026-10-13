Norma amplia exigências para atendimento ao consumidor; saiba quais

Entre as principais providências estão disponibilizar aos clientes atendimento humano obrigatório, SAC gratuito, limite de cinco níveis de atendimento ou menus, cancelamento facilitado, suporte 24 horas em canais eletrônicos.

Também fica proibido direcionar o consumidor para outro canal de atendimento, exceto quando o comparecimento presencial for indispensável para resolver a demanda.

A norma determina que a opção de cancelamento de contratos e serviços deverá estar disponível em qualquer nível do atendimento, tanto nos canais eletrônicos quanto nos telefônicos.

O pedido deverá ser processado imediatamente, pelos mesmos canais usados para a contratação. O consumidor também deverá receber comprovante eletrônico da solicitação.

Atendimento humano

Canais eletrônicos: atendimento humano em tempo real das 8h às 20h, todos os dias da semana.

Atendimento telefônico: atendimento humano das 8h às 20h, sete dias por semana.

Demandas urgentes: atendimento humano imediato a qualquer tempo.

Tempo de espera no telefone

até 20 segundos para, no mínimo, 80% das demandas;

até 300 segundos (cinco minutos) para as demais.

Retorno de ligação interrompida

A empresa deve retornar a chamada em até 300 segundos (5 minutos).

Resposta às demandas

Prazo máximo de sete dias corridos para responder reclamações não urgentes.

Cobrança indevida ou serviço não solicitado

providências imediatas para suspensão;

conclusão em até 48 horas.

Envio do histórico de atendimento

até 5 dias úteis após solicitação do consumidor.

Guarda de registros