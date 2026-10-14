Previdência dos EUA terá reajuste de 3,6% em 2027; veja quanto os beneficiários vão receber

Mais de 75 milhões de americanos terão um aumento de 3,6% nos benefícios da Previdência Social (Social Security) em 2027. O reajuste, anunciado pela Administração da Previdência Social dos Estados Unidos, será aplicado a partir de janeiro e representa a maior correção anual em quatro anos.

Com a mudança, o pagamento médio mensal deverá subir aproximadamente US$ 75, passando para US$ 2.170. O ajuste anual, conhecido como Cost-of-Living Adjustment (COLA), busca preservar o poder de compra de aposentados, pessoas com deficiência e outros beneficiários diante da inflação.

O aumento foi anunciado em um cenário de alta dos preços. Segundo o Departamento do Trabalho, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) registrou inflação anual de 3,7% em setembro. Especialistas e organizações de defesa dos idosos, porém, afirmam que o reajuste pode não compensar integralmente as perdas acumuladas nos últimos anos.

Shannon Benton, diretora-executiva da Senior Citizens League, destacou que o COLA procura acompanhar a inflação, mas não recupera automaticamente o poder de compra perdido anteriormente. O reajuste de 2026 foi de 2,8%.

Como o reajuste é calculado

A correção anual é calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor para Trabalhadores Urbanos e Profissionais Administrativos (CPI-W), que considera a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços entre julho e setembro.

Entidades que representam idosos defendem a adoção de um indicador específico para essa faixa etária, o CPI-E, que considera melhor os gastos típicos de pessoas mais velhas, especialmente com saúde. Segundo essas organizações, os custos médicos tendem a crescer mais rapidamente do que a inflação geral.

Cerca de 7,3 milhões de pessoas que recebem o benefício de renda suplementar (SSI) também terão o reajuste. Nesse caso, o novo valor começará a ser aplicado em 31 de dezembro de 2026.

Pobreza entre idosos preocupa

Apesar dos reajustes anuais, a pobreza entre americanos com mais de 65 anos tem aumentado. Dados oficiais citados na reportagem indicam que a taxa chegou a 15,4% em 2025, ante 14,2% em 2022. Entre os fatores apontados estão o encarecimento da assistência médica, benefícios que não acompanham integralmente os gastos e a falta de poupança suficiente para a aposentadoria.

Outro ponto de atenção é a situação financeira do fundo fiduciário da Previdência Social. As projeções citadas indicam que os recursos poderão se esgotar em seis anos. Sem mudanças aprovadas pelo Congresso, os pagamentos poderão sofrer uma redução superior a 20% em 2032.

Organizações de defesa dos beneficiários alertam que o reajuste de 2027 é importante, mas pode não ser suficiente para garantir que os aposentados mantenham o mesmo padrão de vida diante do aumento das despesas.

Fonte: CBS