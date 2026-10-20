Walmart lança plano de US$ 120 que reúne benefícios do Walmart+ e Sam’s Club

O Walmart anunciou uma nova assinatura anual de US$ 120 que reúne benefícios dos programas Walmart+ e Sam’s Club Plus. A oferta começou a ser disponibilizada nesta terça-feira (20) e, segundo a empresa, pode gerar uma economia de quase US$ 100 por ano em comparação com a contratação dos dois planos separadamente.

O pacote dá acesso aos benefícios de ambos os programas, incluindo entregas gratuitas em pedidos elegíveis, descontos em combustíveis e uma assinatura de streaming à escolha entre Peacock e Paramount+. Os clientes também podem frequentar as lojas de atacado Sam’s Club.

Separadamente, as duas assinaturas custam US$ 218 por ano, antes de impostos aplicáveis. Com o novo plano, o valor cai para US$ 120 anuais, também sujeito aos impostos aplicáveis.

Clientes que já possuem a assinatura anual do Walmart+ podem migrar para o pacote combinado por mais US$ 22 ao ano. Já os membros do Sam’s Club Plus podem ativar o Walmart+ sem custo adicional.

A adesão exige pagamento anual. Não há opção de pagamento mensal nem período de teste gratuito.

CEO fala sobre preços e custo de vida

Em sua primeira entrevista televisionada desde que assumiu o cargo de CEO do Walmart, John Furner afirmou à ABC News que a empresa continuará buscando maneiras de manter os preços baixos, mesmo diante do aumento dos custos.

O executivo destacou os descontos em combustíveis como um dos benefícios do novo pacote. Segundo ele, os membros podem economizar 10 centavos por galão em mais de 17 mil postos participantes.

Furner também informou que o Walmart encerrou o primeiro trimestre com mais de 7 mil produtos com preços reduzidos e chegou a aproximadamente 11 mil no fim do segundo trimestre.

Apesar das reduções, o executivo reconheceu que parte dos consumidores enfrenta dificuldades financeiras e tem alterado seus hábitos de consumo.

Questionado sobre a possibilidade de novos aumentos de preços, Furner afirmou que os custos de commodities estão em grande parte fora do controle da varejista, mas ressaltou que a companhia busca operar com eficiência para economizar dinheiro para os clientes.

Ele também comentou o impacto potencial da inteligência artificial sobre os empregos na empresa. Segundo Furner, a tecnologia deve funcionar como uma ferramenta para melhorar o trabalho dos funcionários, e não necessariamente reduzir o número de empregados nos próximos cinco anos.

O anúncio ocorre em um cenário de pressão sobre o orçamento das famílias americanas. De acordo com os dados governamentais citados pela ABC News, a inflação subiu 3,7% em setembro na comparação anual, enquanto os preços da gasolina avançaram 34,2% no mesmo período.

Fonte: ABC