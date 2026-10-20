Construção de casas nos EUA despenca, e licenças para novas obras atingem menor nível em 3 anos e meio

A construção de casas unifamiliares nos Estados Unidos caiu fortemente em setembro, enquanto as licenças para novos projetos atingiram o menor nível em três anos e meio. Os dados divulgados nesta terça-feira (20) pelo Departamento de Comércio americano indicam que os juros elevados e a dificuldade de acesso à moradia continuam pressionando o mercado imobiliário.

O início de obras de casas unifamiliares, que representa a maior parte das construções residenciais no país, recuou 4,6% em setembro, para uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 859 mil unidades. Foi o menor nível desde setembro de 2025.

Já as licenças para a construção desse tipo de imóvel caíram 4%, para uma taxa anualizada de 845 mil unidades, o menor patamar desde março de 2023.

O resultado reforça os sinais de enfraquecimento do setor. Na segunda-feira (19), uma pesquisa da Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB) mostrou que a confiança das construtoras de imóveis unifamiliares atingiu em outubro o nível mais baixo desde junho de 2012.

Juros elevados dificultam a compra da casa própria

O encarecimento dos financiamentos está entre os principais fatores que afastam compradores. Na semana passada, a taxa média das hipotecas fixas de 30 anos chegou a 7,40%, o nível mais alto em quase três anos, segundo a Freddie Mac, empresa de financiamento imobiliário.

Os custos de construção também aumentaram, pressionados pelos preços dos materiais, pelo diesel mais caro e pelas dificuldades de contratação de trabalhadores. Economistas apontam ainda que a construção de centros de dados para atender à demanda por inteligência artificial pode agravar a escassez de mão de obra no setor.

Ao mesmo tempo, os preços elevados das casas continuam dificultando o acesso à moradia. Embora exista uma escassez habitacional em nível nacional, o mercado enfrenta um excesso de imóveis novos ainda não vendidos, o que reduz o incentivo para que as construtoras iniciem novos projetos.

Construção residencial pode voltar a cair

Após cinco trimestres consecutivos de retração, o investimento residencial americano se recuperou no segundo trimestre de 2026, impulsionado também por reformas. A melhora, porém, pode ter sido temporária.

O Morgan Stanley estima que o investimento residencial tenha recuado a uma taxa anualizada de 4% no terceiro trimestre. Apesar disso, as projeções de crescimento da economia americana para o período continuam pouco acima de 3%.

Em setembro, o início de obras de empreendimentos com cinco unidades ou mais caiu 7,2%, para uma taxa anualizada de 349 mil unidades. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o início de construções multifamiliares recuou 25,9%.

Considerando todos os tipos de imóveis residenciais, o início de obras diminuiu 5,2%, para uma taxa anualizada de 1,221 milhão de unidades.

Excesso de imóveis e incerteza sobre os custos de energia

Para alguns economistas, a desaceleração das construções pode ajudar a evitar um desequilíbrio ainda maior entre oferta e demanda. Sem ajustes na produção, o estoque de casas novas não vendidas poderia crescer rapidamente.

O cenário também é afetado pela alta dos custos de energia, em meio às tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que pressionam os preços do petróleo e aumentam a incerteza sobre a inflação.

A perspectiva é de que a construção residencial continue enfrentando dificuldades nos próximos meses, enquanto juros elevados, custos de obra e restrições de acessibilidade limitam a recuperação do mercado imobiliário americano.

Fonte: Reuters