Dólar fecha abaixo de R$ 5 e recua 1,58% na semana

O dólar fechou abaixo de R$ 5 nesta sexta-feira (23), e a bolsa brasileira subiu no último dia útil antes do segundo turno das eleições presidenciais. O

, atingindo o maior patamar desde abril, com o agravamento das tensões no Oriente Médio.

No mercado doméstico,

, com as tensões geopolíticas no Oriente Médio impulsionando os preços da commodity no exterior.

Números do dia:

Dólar à vista: R$ 4,993 (-0,92%);

Dólar na semana: queda de 1,58%;

Ibovespa: 205.082,56 pontos (+0,47%);

Ibovespa na semana: queda de 0,17%;

Petróleo tipo Brent: US$ 116,72 (+3,13%);

Petróleo tipo WTI: US$ 103,27 (+3,82%).

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,92%, cotado a R$ 4,993. Na reta final do pregão, a moeda chegou à mínima de R$ 4,989.

Na semana, a divisa acumulou desvalorização de 1,58% em relação ao real, após ter avançado 1,77% na semana anterior.

O movimento ocorreu no último pregão antes do segundo turno das eleições presidenciais.

A moeda brasileira apresentou o melhor desempenho entre as principais divisas globais, mesmo com a valorização do dólar no exterior. Por volta das 17h, o índice DXY, que mede a força da moeda estadunidense diante de uma cesta de moedas fortes, subia 0,19%, aos 101,799 pontos.

Ibovespa

Principal índice da B3, o Ibovespa fechou em alta de 0,47%, aos 205.082,56 pontos.

Apesar do avanço desta sexta-feira, o índice acumulou queda de 0,17% na semana, marcada pela cautela dos investidores diante da eleição presidencial. No acumulado de outubro, a bolsa registra valorização de 10,06%. Em 2026, a alta chega a 27,28%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte alta nesta sexta-feira, impulsionados pelo aumento das tensões no Oriente Médio. Referência nas negociações internacionais, o barril do tipo Brent alcançou o maior nível desde abril, em meio aos temores de novos confrontos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã e de possíveis interrupções no fornecimento global.

, encerrando a US$ 116,72 por barril. O barril do tipo WTI, do Texas, subiu 3,82% e fechou a US$ 103,27.

Na comparação semanal, os contratos do Brent e do WTI para dezembro subiram 6,24% e 4,29%, respectivamente.

O Irã advertiu que poderá responder a eventuais novos ataques dos Estados Unidos e de Israel com ofensivas contra bases militares, navios de guerra e outros alvos em países vizinhos do Golfo Pérsico. Paralelamente, confrontos envolvendo os houthis e a Arábia Saudita aumentaram as preocupações com a segurança regional.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia autorizou medidas envolvendo a Reserva Estratégica de Petróleo para ajudar a estabilizar o abastecimento de combustíveis diante de perdas de estoques e de possíveis interrupções no mercado.

* Com informações da Reuters