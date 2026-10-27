Property Tax: moradores da Flórida podem economizar 4% no imposto sobre imóveis a partir de novembro

Proprietários que anteciparem o pagamento integral do imposto imobiliário de 2026 terão desconto. Veja os prazos, como consultar a cobrança e o que fazer se o imposto já estiver incluído no financiamento da casa.

Os proprietários de imóveis na Flórida poderão economizar no pagamento do Property Tax, imposto anual cobrado sobre propriedades residenciais e comerciais.

A partir de 1º de novembro de 2026, quem quitar integralmente o imposto referente ao ano de 2026 terá direito a um desconto de 4%, conforme as regras de pagamento antecipado do estado.

O benefício é válido em condados como Broward, Miami-Dade, Palm Beach e Orange, onde estão concentradas importantes comunidades brasileiras.

Embora o imposto possa ser pago até 31 de março de 2027 sem multa por atraso, os descontos diminuem a cada mês.

Confira os descontos

• Novembro de 2026: 4% de desconto.

• Dezembro de 2026: 3% de desconto.

• Janeiro de 2027: 2% de desconto.

• Fevereiro de 2027: 1% de desconto.

• Março de 2027: pagamento integral, sem desconto.

A partir de 1º de abril de 2027, os valores não pagos passam a ser considerados atrasados, ficando sujeitos a encargos e procedimentos de cobrança.

Quanto é possível economizar?

O desconto pode representar uma economia significativa para proprietários que conseguem antecipar o pagamento.

Por exemplo, um imóvel com imposto anual de US$ 5 mil poderá ter sua cobrança reduzida para US$ 4.800 se o proprietário quitar o valor em novembro.

Isso representa uma economia de US$ 200.

Em uma propriedade com imposto de US$ 10 mil, o desconto de 4% corresponde a US$ 400.

Os valores reais dependem da cobrança individual de cada imóvel.

Como consultar e pagar o Property Tax?

Os proprietários podem acessar o site oficial do órgão arrecadador de impostos (Tax Collector) do condado onde o imóvel está localizado.

Geralmente, é possível localizar a cobrança pelo nome do proprietário, endereço do imóvel ou número de identificação da propriedade (Parcel ID).

Em Broward County, a consulta e o pagamento estão disponíveis no site www.browardtax.org.

Em Miami-Dade, os avisos de cobrança de 2026 estarão disponíveis para consulta e pagamento on-line a partir de 30 de outubro, segundo o órgão arrecadador.

Em Palm Beach e Orange County, os respectivos sites oficiais também permitem consultar as propriedades e verificar as opções de pagamento.

Antes de concluir a operação, o contribuinte deve conferir o valor, o desconto aplicado e eventuais taxas de processamento.

Em Broward, por exemplo, o pagamento por cheque eletrônico (eCheck) não possui taxa de processamento, enquanto cartões de crédito e débito estão sujeitos a uma tarifa de 2,55%.

E quem paga o imposto junto com a hipoteca?

Quem possui financiamento imobiliário deve verificar se o Property Tax está incluído na prestação mensal, por meio de uma conta chamada escrow.

Nesse sistema, a instituição financeira reserva mensalmente parte do pagamento para quitar o imposto quando ele vence.

Nesses casos, o proprietário deve confirmar com o banco ou a administradora do financiamento quando o imposto será pago e se o desconto por antecipação será aproveitado.

É importante fazer essa conferência antes de pagar por conta própria, evitando pagamentos duplicados.

Quem não conseguir pagar tudo de uma vez tem opções?

Alguns condados oferecem planos de pagamento parcelado ou antecipado, mediante regras próprias.

Em Broward, por exemplo, existe um programa de parcelas para o ano fiscal seguinte e também a possibilidade de pagamentos parciais do imposto atual.

Entretanto, pagamentos parciais não recebem automaticamente o mesmo desconto de 4% concedido à quitação integral em novembro.

O contribuinte deve consultar as condições diretamente com o Tax Collector.

O desconto por pagamento antecipado também não deve ser confundido com a Homestead Exemption, benefício que pode reduzir a base de cálculo do imposto para proprietários que utilizam o imóvel como residência principal e atendem aos requisitos legais.

O que acontece se o imposto não for pago?

O imposto de 2026 deve ser quitado até 31 de março de 2027.

A partir de abril, a cobrança passa a ser considerada inadimplente. Dependendo do tempo de atraso, podem ser aplicados juros, custos adicionais e procedimentos de venda de certificados de dívida tributária (tax certificates).

Por isso, mesmo os proprietários que não receberam a cobrança pelo correio devem consultar a situação do imóvel diretamente nos canais oficiais.

SERVIÇO: ONDE CONSULTAR E PAGAR

Broward County

https://browardtax.org/property-tax/

Telefone: 954-357-4829

Miami-Dade County

https://www.mdctaxcollector.gov/services/real-estate-tax-payments

Telefone: 305-375-5448

Palm Beach County

https://www.pbctax.gov/taxes/property-tax/

Telefone: 561-355-2264

Orange County (Orlando)

https://www.octaxcol.com/taxes/about-property-tax/

Prazo para obter o desconto máximo de 4%: novembro de 2026.

Vencimento final do imposto de 2026: 31 de março de 2027.