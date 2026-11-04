JetBlue aumenta pela segunda vez no ano as taxas para despachar bagagens

A JetBlue anunciou nesta terça-feira (3) um novo aumento nas taxas para despachar bagagens. É a segunda vez em menos de um ano que a companhia aérea reajusta os valores, em meio à alta dos preços do combustível e dos custos operacionais.

Para a maioria dos passageiros da classe econômica, o despacho da primeira mala em voos domésticos, para o Caribe e para a América Latina passa a custar US$ 50, ante US$ 39 em períodos de baixa demanda. Durante períodos de maior movimento, a tarifa sobe de US$ 49 para US$ 55.

Em março, a empresa já havia elevado as taxas em até US$ 9, alegando aumento dos custos operacionais.

À CBS News, a JetBlue afirmou que o reajuste permite manter tarifas básicas competitivas e oferecer aos passageiros a opção de pagar pelo despacho de bagagem apenas quando necessário.

A companhia também recomenda que os clientes incluam as malas na reserva com pelo menos 24 horas de antecedência. Segundo a empresa, a medida pode garantir uma economia de até US$ 15 no despacho da primeira bagagem.

Clientes de cartões e programa de fidelidade têm benefícios

Passageiros que possuem os cartões JetBlue Plus, JetBlue Business e JetBlue Premier têm direito a despachar gratuitamente uma mala para o titular e até três acompanhantes.

Integrantes do programa de fidelidade TrueBlue Mosaic também podem ter direito a pelo menos uma bagagem despachada sem custo. Já os membros dos níveis Mosaic 2, 3 e 4 têm direito a duas malas gratuitas.

Alta do combustível pressiona companhias aéreas

O aumento das taxas ocorre em um cenário de forte valorização do petróleo no mercado internacional, que elevou os custos do combustível de aviação — a segunda maior despesa operacional das companhias aéreas, atrás apenas dos gastos com pessoal.

De acordo com o monitoramento de preços da Airlines for America, o galão de combustível para aviões custava US$ 4,41 na segunda-feira (2), mais que o dobro dos pouco mais de US$ 2 registrados em janeiro.

Outras grandes companhias aéreas americanas, como Delta, United e Southwest, também aumentaram as taxas de despacho de bagagem neste ano.

Fonte: CBS

