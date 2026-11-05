Ministro diz que novos impostos não trazem aumento de carga tributária

A gente tem que considerar que são dois impostos novos, enquanto a gente acaba com cinco. São dois impostos que dão racionalidade e unificam a legislação sobre consumo, argumentou Durigan. Então não vai haver aumento de carga. Vamos ter ganho de transparência e racionalidade na tributação do consumidor.

Os dois impostos foram criados pela Emenda Constitucional 132/2023, conhecida como Reforma Tributária.

O Imposto Seletivo substitui o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e incidirá sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Ele vai incidir sobre exclusivamente sobre bebida alcoólica, refrigerante, bebida açucarada, tabaco, carro, embarcação. Então, são alguns poucos itens. Com o fim do IPI para a indústria como um todo, a indústria fica desonerada, e a gente passa a ter o imposto seletivo sobre esses poucos setores.

Durigan espera que a MP avance com rapidez no Congresso Nacional, uma vez que a matéria está bem pactuada e foi o próprio Legislativo que aprovou a criação do imposto.