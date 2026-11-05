Durigan diz que é preciso dar condições para a queda dos juros

Um dia depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciar a manutenção da taxa básica de juros Selic em 13,75% ao ano, o ministro da Fazenda, Dario Durigan,

.

Segundo ele, é preciso que haja condições para uma queda sustentável dessa taxa no país.

É uma taxa de juros bastante alta, muito ruim para economia, para todos os setores, mesmo o setor financeiro, o setor produtivo. Nós precisamos fazer as medidas necessárias para que a gente dê as condições e, de maneira sustentável e estrutural, a taxa de juros diminua do Brasil, afirmou o ministro, em coletiva à imprensa nesta quinta-feira (5).

O esforço que nós temos que fazer no governo Lula 4 é dar as condições corretas, estruturais, corretos estímulos para que a gente diminua a taxa de juros, acrescentou.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O ministro explicou que o governo continuará trabalhando para fechar as contas públicas com superávit, com os ajustes necessários.