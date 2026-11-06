IRS anuncia novas faixas de imposto de renda, dedução padrão e crédito para filhos em 2027

O Serviço da Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) anunciou novas faixas de tributação do imposto de renda federal para o ano fiscal de 2027, além de aumentos na dedução padrão e no crédito tributário para famílias com filhos.

As mudanças serão aplicadas às declarações de imposto de renda apresentadas em 2028. Como ocorre anualmente, os ajustes levam em conta a inflação e buscam evitar que contribuintes passem a pagar alíquotas mais altas apenas porque seus rendimentos nominais aumentaram, sem que isso represente um ganho real no poder de compra.

A atualização ocorre em meio à preocupação dos americanos com o custo de vida, incluindo despesas com moradia, alimentação, combustível e outros itens essenciais.

Novas faixas do imposto de renda em 2027

As alíquotas federais permanecem entre 10% e 37%, mas os limites de renda foram atualizados. A tributação considera a renda tributável, ou seja, os rendimentos após a aplicação de deduções e contribuições elegíveis.

Para contribuintes que declaram individualmente, as novas faixas são:

- 37%: renda acima de US$ 661.375;

- 35%: acima de US$ 264.550;

- 32%: acima de US$ 208.325;

- 24%: acima de US$ 109.125;

- 22%: acima de US$ 52.025;

- 12%: acima de US$ 12.800.

Para casais que apresentam declaração conjunta, os limites são, respectivamente, US$ 793.650, US$ 529.100, US$ 416.650, US$ 218.250, US$ 104.050 e US$ 25.600.

Dedução padrão também aumenta

O IRS elevou o valor da dedução padrão, quantia que pode ser abatida da renda tributável por quem opta por não detalhar individualmente as deduções.

No ano fiscal de 2027, os valores serão:

Casais com declaração conjunta: US$ 33.200, aumento de US$ 1.000 em relação a 2026;

Contribuintes solteiros: US$ 16.600, aumento de US$ 500;

Chefes de família: US$ 24.925.

Crédito tributário para filhos e trabalhadores

O crédito tributário para filhos (Child Tax Credit) terá aumento de US$ 100. Em 2027, o valor máximo será de US$ 2.300 por criança elegível com menos de 17 anos e número válido de Seguro Social.

A parcela reembolsável do benefício também subirá US$ 100, chegando a US$ 1.800.

Já o crédito para trabalhadores de baixa e média renda (Earned Income Tax Credit) poderá chegar a US$ 8.496 para contribuintes elegíveis com três ou mais filhos. Em 2026, o limite era de US$ 8.231.

Isenção sobre heranças e outras mudanças

O limite de isenção do imposto sobre doações e heranças ao longo da vida também foi ampliado. Em 2027, americanos poderão transferir até US$ 15,48 milhões aos herdeiros sem incidência desse imposto. O limite considera transferências realizadas em vida e após a morte.

A exclusão anual para presentes também aumentou: os primeiros US$ 20 mil em doações feitas a uma mesma pessoa não serão contabilizados como presentes tributáveis. Em 2026, esse limite era de US$ 19 mil.

Outras mudanças anunciadas pelo IRS incluem:

Crédito para despesas com adoção: limite máximo de US$ 18.250, com até US$ 5.280 reembolsáveis;

Contas flexíveis de gastos com saúde (FSA): limite de contribuição elevado para US$ 3.500;

Saldo não utilizado em FSA: valor máximo que poderá ser transferido para o ano seguinte sobe para US$ 700.

A isenção pessoal, por sua vez, permanecerá zerada em 2027, como ocorreu em 2026.

Fonte: NBC