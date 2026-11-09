São Paulo divulga regras do IPVA 2027 e mantém isenções específicas

Além do calendário, o estado confirma benefícios para híbridos, veículos a hidrogênio e casos previstos em lei

O Governo do Estado de São Paulo divulgou o calendário de pagamento do IPVA 2027. Os contribuintes poderão quitar o imposto em janeiro com 3% de desconto na cota única ou optar pelo parcelamento, conforme o valor devido.

Os vencimentos da primeira parcela começam em 11 de janeiro para veículos com placa final 1 e seguem até 22 de janeiro para final 0. Caso a data caia em feriado ou fim de semana sem expediente bancário no município de registro, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

Datas de vencimento por final de placa

O cronograma segue a numeração final da placa do veículo. Final 1 paga no dia 11, final 2 no dia 12, final 3 no dia 13, final 4 no dia 14 e final 5 no dia 15. Já os veículos com final 6 vencem no dia 18, final 7 no dia 19, final 8 no dia 20, final 9 no dia 21 e final 0 no dia 22.

Além da cota única em janeiro, o imposto também pode ser pago integralmente em fevereiro, mas sem desconto. O calendário foi organizado para facilitar a regularização do tributo ao longo do primeiro bimestre do ano.

Como funciona o parcelamento do IPVA

O parcelamento não dá direito a desconto e pode ser feito em três, quatro ou cinco vezes, de acordo com o total devido em UFESPs. Débitos a partir de 10 UFESPs podem ser divididos em cinco parcelas. Valores entre 8 e 9,99 UFESPs permitem quatro vezes, enquanto débitos entre 6 e 7,99 UFESPs podem ser pagos em três vezes.

Para validar a opção, o contribuinte precisa pagar a primeira parcela dentro do prazo e no valor exato. Se houver atraso ou quitação parcial das mensalidades seguintes, o parcelamento é cancelado imediatamente, com incidência de juros e multa sobre o saldo restante.

Isenções e benefícios fiscais

Desde 2025, veículos de passageiros, caminhonetes e utilitários de uso misto com 20 anos ou mais de fabricação têm isenção nacional do IPVA. Em São Paulo, veículos híbridos e movidos a hidrogênio com valor de até R$ 250 mil também podem ter direito ao benefício.

A isenção ainda pode ser solicitada por pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e por pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental, nos graus moderado, grave ou gravíssimo. As regras específicas dependem da análise do caso e da documentação apresentada.