Caixa apresenta nova identidade visual após quase 30 anos

A reformulação preserva elementos tradicionais da instituição, como o nome Caixa e o característico X azul e laranja, mas aposta em um desenho mais moderno, com letras arredondadas e tonalidades mais vibrantes.

, que busca fortalecer sua presença nos ambientes digitais e aprimorar a experiência dos clientes nos canais de atendimento físicos e virtuais. A nova marca chega acompanhada do slogan Vem realizar.

Segundo a Caixa, o projeto foi desenvolvido com base em pesquisas qualitativas e quantitativas para compreender a percepção da marca entre clientes e diferentes públicos.

Mudanças no logotipo

Uma das principais novidades está no desenho do nome Caixa.

As formas mais curvas foram adotadas para transmitir proximidade e modernidade.

As hastes azul e laranja foram preservadas, mas ganharam novas proporções e maior profundidade.

De acordo com a instituição, o azul representa solidez e segurança, enquanto o laranja está associado à diversidade e à brasilidade. O encontro das duas cores simboliza a integração entre as dimensões social e comercial da Caixa.

Novo aplicativo

A modernização também deve alcançar os serviços digitais.

Entre as funcionalidades previstas estão a abertura de contas totalmente digitais, a Conta On!, destinada a jovens de 8 a 17 anos, a integração de benefícios sociais por meio da Plataforma do Cidadão e o programa de fidelidade UAU.

O aplicativo também deverá concentrar opções de crédito, investimentos e informações financeiras dos clientes por meio do Open Finance.

Mudanças nas agências

Entre as unidades está a agência conceito do Conjunto Nacional, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. O espaço será reaberto ao público na quarta-feira (11), com a nova identidade.

A substituição da marca nas demais unidades ocorrerá gradualmente, acompanhando obras de modernização, intervenções e manutenções programadas. A previsão é concluir a implantação em toda a rede até 2030.

A Caixa tem aproximadamente 24,6 mil pontos de atendimento, incluindo agências, postos de atendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, unidades móveis e agências-barco. A instituição está presente em mais de 97% dos municípios brasileiros.

Dez marcas em 165 anos

Fundada em 1861, durante o reinado de Dom Pedro II, a Caixa Econômica Federal completou 165 anos de história em 2026. Ao longo desse período, a instituição adotou dez versões de sua identidade visual.