Trabalho: 10 ocupações detém um terço de notificações de acidentes

Em números absolutos, apenas essas dez ocupações profissionais contabilizaram 548.612 notificações (29,8%), dentro de um universo total de 1,8 milhão de registros de acidentes.

Na sequência, aparecem trabalhadores agropecuários em geral, com 53.007 registros; técnicos de enfermagem, com 51.957; e faxineiros, com 49.601.

Em nota, a associação destacou que os números são absolutos e não permitem concluir, isoladamente, quais ocupações apresentam maior risco de acidente. Os dados, entretanto, ajudam a identificar ambientes e processos de trabalho que precisam ser alvo de olhar especial por parte de empresas, serviços de saúde e ações de vigilância.

Números

Causas

Em seguida aparecem contato com objeto cortante ou penetrante, com intenção não determinada, com 112.645 casos; e quedas no mesmo nível por escorregão, tropeço ou passo em falso, com 111.210. Já impacto acidental contra outros objetos reuniu 91.681 notificações.

Também aparecem entre as ocorrências mais frequentes contatos com máquinas, com 73.779 casos; episódios de aperto, compressão ou esmagamento entre objetos, com 72.027; e colisões de motociclistas com automóveis, caminhonetes ou caminhões, com 60.023.

Penetração de corpo estranho no olho ou em outro orifício natural respondeu por 50.559 registros; acidentes de motocicleta sem colisão somaram 48.052; e motociclistas traumatizados em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados alcançaram 47.771.