Preço da gasolina cai pela segunda semana seguida no sul da Flórida

Combustível registra redução de dois dígitos em Miami-Dade e Broward. Na média nacional, o galão voltou a ficar abaixo de US$ 4 pela primeira vez desde agosto.

Os motoristas da Flórida estão encontrando alívio nos postos. Os preços da gasolina caíram pela terceira semana consecutiva no estado e registraram a segunda redução semanal de dois dígitos em Miami-Dade e Broward County.

Segundo a AAA, o preço médio do galão na Flórida chegou a US$ 3,79 na segunda-feira (9), queda de seis centavos em relação à semana anterior. Em Miami-Dade, a média ficou em US$ 3,83, redução de 12 centavos. Em Fort Lauderdale, o valor chegou a US$ 3,95, dez centavos a menos.

Outras médias registradas no estado foram:

West Palm Beach/Boca Raton: US$ 3,96;

Orlando: US$ 3,80;

Tampa/St. Petersburg: US$ 3,79;

Jacksonville: US$ 3,XX;

Fort Myers: US$ 3,76;

Panama City: US$ 3,49.

No cenário nacional, o preço médio também recuou e chegou a US$ 4 por galão, uma queda de 16 centavos em uma semana.

De acordo com especialistas, a redução está relacionada principalmente a fatores sazonais, como a diminuição da demanda com a chegada do clima mais frio e o aumento da produção das refinarias após períodos de manutenção. A queda nos preços do petróleo e dos contratos futuros de gasolina também contribuiu para o movimento.

A AAA avalia que os preços ainda podem cair nas próximas semanas, caso as condições do mercado continuem favoráveis.

Fonte: Miami Herald