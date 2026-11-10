Dweck defende regulação tecnológica e papel indutor do Estado

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ester Dweck, defendeu nesta terça-feira (10) a necessidade de o Estado regular as novas ferramentas tecnológicas, subordinando-as a decisões humanas.

Dweck participou da abertura da 12ª Semana de Inovação, evento que será realizado até a quinta-feira (12) na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília.

Há quem ache que a tecnologia deveria substituir as pessoas. Nós achamos que ela deve ser usada para apoiar as pessoas. Deve ser centrada nas pessoas e, principalmente, ser regulada e totalmente subordinada a decisões humanas, disse a ministra.

A declaração da ministra se insere nos debates travados em todo o mundo sobre a importância de os Estados regulamentarem o emprego da inteligência artificial (IA), das plataformas digitais e de avanços como as neurotecnologias.

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Ela afirma que o governo federal tem se esforçado para reunir informações e oferecer um atendimento mais personalizado aos cidadãos, contemplando necessidades específicas de cada grupo.

Temos trabalhado muito a parte de integração de bases de dados para conseguirmos [prestar um serviço mais] personalizado o que não significa individualismo, mas, sim, sabermos que, em um país tão desigual [quanto o Brasil], não podemos tratar todos de forma igual.

, o fortalecimento da democracia e a redução das desigualdades sociais no país.

Se queremos ser um país desenvolvido, cabe ao Estado ser este polo indutor, coordenar as ações que fazem o país caminhar em direção ao que as pessoas querem.