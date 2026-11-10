Nova plataforma do MDIC identificará oportunidades de comércio com UE

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou nesta terça-feira (10) duas plataformas digitais para facilitar o comércio exterior e a entrada de investimentos no país.

As iniciativas foram desenvolvidas em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e buscam reduzir a burocracia, centralizar informações e ampliar as oportunidades para empresas brasileiras e investidores internacionais.

Acesso à Europa

A ferramenta transforma o conteúdo do acordo e seus anexos jurídicos em informações práticas sobre:

Tarifas e cotas de importação;

Cronogramas de redução tarifária;

Regras de origem dos produtos;

Exportação de bens e serviços;

Compras governamentais e investimentos;

Propriedade intelectual;

Requisitos regulatórios e ambientais da União Europeia;

Programas de apoio à internacionalização.

A plataforma também conta com a ExportAI, solução de inteligência artificial que usa o próprio texto do acordo como base para responder a dúvidas sobre tarifas preferenciais, regras de origem e condições para acesso aos benefícios comerciais.

A União Europeia reúne 27 países e cerca de 450 milhões de consumidores. O bloco é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e representa um dos principais mercados para a diversificação das exportações brasileiras.

Novos serviços

Em funcionamento desde março, a Janela Única de Investimentos recebeu um segundo módulo com novas funcionalidades para facilitar o planejamento e a execução de negócios por investidores estrangeiros.

Uma das novidades é a Área do Investidor, que permite acompanhar os serviços pedidos pela plataforma. Também foram incluídos caminhos para iniciar a emissão de Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cidadãos estrangeiros e de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para empresas estrangeiras.

Acompanhamento de pedidos na Área do Investidor;

Integração do sistema de Ex-tarifário;

Login Único Gov.br;

Orientações para emissão de CPF e CNPJ de estrangeiros;

Registro de fertilizantes;

Registro de marcas, patentes e contratos de transferência de tecnologia;

Informações sobre remessas de capital;

Serviços de apoio ao investidor oferecidos pela ApexBrasil;

Orientações para obtenção de visto temporário de trabalho;

Guias sobre incentivos fiscais e isenções tarifárias.

A plataforma também reúne informações sobre oportunidades de mercado, tendências e setores prioritários, além de permitir que investidores acessem serviços e parceiros para estruturar seus projetos no país.

Investimentos estrangeiros

O lançamento da nova etapa ocorre em um período de entrada expressiva de capital estrangeiro no Brasil.

Em 2026, até setembro, o saldo chegou a US$ 75,7 bilhões. O IED corresponde a investimentos relacionados à participação em atividades econômicas no país.

Próximas etapas

Instituída pelo Decreto 12.615/2025, a Janela Única de Investimentos foi desenvolvida pelo MDIC em parceria com o BID. A proposta é integrar sistemas governamentais e serviços do setor privado para reduzir etapas e facilitar operações.

O governo prevê iniciar, em 2027, o desenvolvimento do terceiro módulo da plataforma. A próxima fase deverá ampliar a integração entre sistemas públicos, incorporar novos serviços e aperfeiçoar as funcionalidades existentes, com atenção a setores estratégicos da economia e às diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB).

As duas plataformas integram a estratégia do governo para ampliar a participação de empresas brasileiras no comércio internacional e tornar o país mais acessível a investidores estrangeiros.