Faturamento da indústria sobe 0,8% em setembro, mostra CNI

O faturamento da indústria de transformação cresceu 0,8% em setembro, mas o resultado recupera apenas parte das perdas registradas nos dois meses anteriores.

. Os dados são dos Indicadores Industriais, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (11).

Confira os principais resultados da pesquisa:

Faturamento: alta de 0,8% em setembro;

Capacidade instalada: passou de 77,1% para 77,3%;

Horas trabalhadas: queda de 0,1%;

Emprego: recuo de 0,3%;

Massa salarial: queda de 0,3%;

Rendimento médio: alta de 0,1%.

Enfraquecimento

Os indicadores mostram a continuidade do enfraquecimento da atividade industrial. Três elementos principais contribuem para isso: o patamar elevado dos juros; a forte entrada de importações, que capturam parte do mercado consumidor; e o aumento de custos, que acaba pressionando os preços, avalia em nota a especialista de Políticas e Indústria da CNI Larissa Nocko.

Produção estável

No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, porém, a utilização da capacidade instalada ficou 1,1 ponto percentual abaixo do registrado no mesmo período de 2025.

As horas trabalhadas na produção também apresentaram pouca variação. O indicador recuou 0,1% em setembro, enquanto no acumulado do ano ficou 0,8% abaixo do resultado observado entre janeiro e setembro de 2025.

Emprego em queda

A massa salarial real, que representa o total pago aos trabalhadores, recuou 0,3% no mês. Apesar da queda, o indicador ainda registra alta de 1% na comparação entre janeiro e setembro deste ano e o mesmo intervalo de 2025.

Na avaliação da CNI, a recuperação parcial do faturamento não foi suficiente para reverter as perdas anteriores. Em relação ao mercado de trabalho, os resultados reforçam, na visão da entidade, a desaceleração da indústria.