Walmart antecipa Black Friday nesta quinta. Veja quais lojas já têm ofertas online nos EUA

A primeira rodada do Walmart começa na madrugada de 12 de novembro. Best Buy e Target já têm promoções, e a Amazon confirmou o início de sua campanha para o dia 19.

O Walmart abre a primeira rodada de sua Black Friday nesta quinta-feira (12), às 0h01 no site, pelo horário de Miami, e às 6h nas lojas físicas, no horário local. A promoção vai até domingo (15), quase duas semanas antes da Black Friday de 27 de novembro. (walmart.com)

As ofertas da rodada começam na quinta para o público em geral. Algumas promoções online ficam reservadas aos assinantes do Walmart+ nas primeiras 24 horas. Se ainda houver estoque, esses itens serão liberados para os demais clientes às 0h01 de sexta-feira (13), no horário do leste dos EUA. (corporate.walmart.com)

Na página de aquecimento, o Walmart anunciava nesta quarta-feira (11) os AirPods 4 por US$ 89, ante US$ 129,99. O preço aparecia entre as ofertas já disponíveis e pode variar conforme o estoque e a localização. (walmart.com)

Quais lojas já começaram e quando vêm as próximas ofertas

LojaCalendário nos EUA

Best BuyAs ofertas antecipadas começaram em 6 de novembro, com novas promoções às sextas-feiras. A campanha principal começa no dia 19 e dura dez dias. (corporate.bestbuy.com)

TargetTem uma oferta por dia até 24 de dezembro para membros do Target Circle, programa gratuito da rede. A oferta do dia seguinte pode ser consultada com antecedência no site. (corporate.target.com, corporate.target.com)

AmazonA campanha de Black Friday e Cyber Monday vai de 19 a 30 de novembro, com novas ofertas ao longo do período em categorias como eletrônicos, beleza, brinquedos e artigos para casa. (aboutamazon.com)

WalmartDepois da primeira rodada, a campanha principal vai de 23 a 29 de novembro online, com início nas lojas físicas no dia 27, às 6h, no horário local. A Cyber Monday do Walmart vai de 30 de novembro a 2 de dezembro, pelo site. (walmart.com)